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Франція зіграла внічию з Єгиптом, Іспанія здолала Японію у 3 турі Олімпіади-2024 з гандболу

Микола Дендак — 31 липня, 23:38
Франція зіграла внічию з Єгиптом, Іспанія здолала Японію у 3 турі Олімпіади-2024 з гандболу

Сьогодні, 31 липня, відбулися 6 матчів третього туру групового етапу гандбольного турніру на Олімпійських іграх-2024.

У групі A Хорватія перемогла Німеччину, Іспанія здолала Японію, а Словенія виявилася сильнішою за Швецію. А ось у групі B Норвегія виграла в Угорщини, Данія перемогла Аргентину, а Франція та Єгипет зіграли внічию.

Олімпійські ігри-2024, гандбол
Груповий етап, 3 тур
31 липня

Група A

Хорватія — Німеччина 31:26 (15:13, 16:13)

Іспанія — Японія 37:33 (20:18, 17:15)

Словенія — Швеція 29:24 (15:14, 14:10)

Група B

Норвегія — Угорщина 26:25 (11:13, 15:12)

Франція — Єгипет 26:26 (11:15, 15:11)

Данія — Аргентина 38:27 (19:14, 19:13)

Нагадаємо, у груповому етапі команди зіграють по 5 матчів. У наступний етап пройдуть чотири найкращі команди кожної групи. Зазначимо, що у Токіо-2020 перемогу здобула збірна Франції.

Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого дня змагань Олімпійських ігор 2024 року.

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