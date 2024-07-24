Визначився найкращий гравець матчу Ірак — Україна на Олімпійських іграх

Нападник олімпійської збірної Іраку Айман Хуссейн визнаний найкращим гравцем першого туру групового етапу Олімпійських ігор-2024 у Парижі проти України (2:1).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Форвард клубу Аль-Кува заробив пенальті, яке пізніше реалізував. Також Хуссейн двічі вдало обіграв суперника та виграв 9 з 16 верхових дуелей. Оцінка Аймана склала 8,0.

Зазначимо, що після гри захисник збірної України Максим Таловєров прокоментував епізод та заявив, що Хуйссейн "пірнав".

Серед гравців збірної України найвищу оцінку отримав Ілля Крупський, який здійснив 4 відбирання, зробив 1 ключовий пас та 5 з 7 точних дальніх передач.

У наступному матчі олімпійська збірна України зіграє проти команди Марокко. Гра відбудеться 27 липня та розпочнеться о 18:00 за Києвом.

У наступному матчі олімпійська збірна України зіграє проти команди Марокко. Гра відбудеться 27 липня та розпочнеться о 18:00 за Києвом.