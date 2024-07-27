Як українські олімпійці пропливли на човні на церемонії відкриття Ігор-2024 у Парижі

У п'ятницю, 26 липня, відбулася церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024, що започаткувала старт найбільших літніх спортивних змагань чотириріччя. Навіть злива, яка накрила Париж увечері, не завадила проведенню урочистості.

Церемонія відкриття тривала близько чотирьох годин. А сам захід увійшов в історію: відбувався на човнах, які пливли річкою Сена з представниками кожної країни на борту.

Читайте також : пояснюємо Усе, що потрібно знати про Олімпійські ігри 2024

Український прапор на відкритті тримали тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. Шлях українців річкою супроводжувався патріотичними гаслами: "Слава Україні! Героям слава!".

Завершилась церемонія близько пів на першу ночі за київським часом.

Getty Images

Getty Images

Getty Images