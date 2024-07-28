Еліна Світоліна — Моюка Учідзіма — 6:2, 2:0: онлайн-трансляція матчу
Зіркова українська тенісистка Еліна Світоліна розпочинає виступ на Олімпійських іграх 2024 у Парижі матчем з Моюкою Учідзімою з Японії
Поєдинок відбудеться на корті Ролан Гаррос №13. Початок — о 14:30 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.
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15:17. Світоліна зрівнює. 30:30.
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15:16. Учідзіма веде 30:0 на подачі Світоліної.
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15:14. Світоліна забирає черговий гейм. 2:0 у другому сеті.
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15:13. Світоліна в аут пробиває. 30:15.
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15:12. Японка виглядає втомленою. Третя подвійна помилка. 0:30.
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15:11. Японка не влучає в корт! Світоліна виграє шостий гейм поспіль і відкриває рахунок у другому сеті!
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15:11. Світоліна виграє розіграш. 40:30.
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15:09. Японка зрівнює. 30:30
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15:08. Світоліна подає першою в другому сеті. Вже 30:0.
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15:05. Світоліна забирає перший сет за 32 хвилини — 6:2!
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15:04. Японка потроху повертається в гру. 30:40.
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15:03. Вже 15:40, ще два сет-поїнти є.
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15:02. Японка робить подвійну помилку. 0:40. Потрійний сет-поїнт для Еліни.
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15:01. Учідзіма подає. Поки 0:15.
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15:00. Світоліна забирає четвертий гейм поспіль! 5:2 у першому сеті.
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14:59. Більше для Світоліної. Еліна ризикнула й вийшла переможницею.
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14:58. Учідзіма виграє два розіграші поспіль. 40:40.
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14:56. Перший ейс у матчі! 15:15 на подачі Світоліної.
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14:55. Ще один брейк робить Світоліна! 4:2!
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14:54. Учідзіма робить подвійну помилку. Брейк-поінт для Світоліної.
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14:51. Дуже легко забирає гейм на своїй подачі Світоліна! 3:2 в першому сеті — українка попереду.
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14:50. Учідзіма забирає перший розіграш у п'ятому геймі. 30:15 на користь українки.
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14:49. Світоліна вдало розпочинає свою подачу. 30:0.
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14:48. Світоліна робить брейк у відповідь! 2:2 за геймами в першому сеті.
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14:47. Більше для Світоліної!
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14:46. 40:40, Світоліна зрівнює.
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14:45. Учідзіма три розіграші поспіль забрала. 40:30 у четвертому геймі.
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14:43. Учідзіма робить брейк у третьому геймі. 2:1 — японка вийшла вперед.
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14:39. Учідзіма відповідає тим самим. 1:1 на старті першого сету.
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14:35. Світоліна забирає свою подачу. 1:0.
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14:32. Матч розпочався!