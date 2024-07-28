Еліна Світоліна — Моюка Учідзіма — 6:2, 2:0: онлайн-трансляція матчу

Зіркова українська тенісистка Еліна Світоліна розпочинає виступ на Олімпійських іграх 2024 у Парижі матчем з Моюкою Учідзімою з Японії

Поєдинок відбудеться на корті Ролан Гаррос №13. Початок — о 14:30 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.