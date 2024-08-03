Чому Олімпіада в Парижі стала рекламою всіх російських злочинів в Україні

Мій меседж адресований абсолютно всім. Тим, хто не підтримує або засуджує російську імперіалістичну війну в Україні та всі пов’язані з нею злочини. А також тим, хто має іншу думку. Оскільки я колишній професійний спортсмен і олімпієць, зупинюся на участі російських спортсменів у спортивних змаганнях. Я переконаний, що участь російських спортсменів, які офіційно не засудили загарбницьку війну Росії, підтримує, загострює та продовжує цю російську війну. І таким чином має величезний вплив на набагато більшу кількість втрачених людських життів.

Кожен російський громадянин, який не засудив російську імперіалістичну війну в Україні та пов'язані з цією війною злочини, є рекламою злочинів своєї країни. Звичайно, це стосується і російських спортсменів. Крім того, вони часто виступають на різноманітних великих, часто міжнародних, змаганнях з великим суспільним і соціальним ефектом. Їх виступи стають величезною рекламою дій Росії. Наголошую, це величезна реклама російської загарбницької війни та їхніх злочинів, зокрема геноциду українських дітей.

Олімпійські ігри мають один із найбільших впливів. Дозволивши виступити на Олімпіаді в Парижі багатьом російським спортсменам, які офіційно публічно не засудили російську імперіалістичну війну та російські злочини, ця Олімпіада стала величезною рекламою всіх російських злочинів в Україні. Це незаперечний факт. Треба сказати, що якщо ти рекламуєш війну, то автоматично несеш відповідальність за багато втрачених і покалічених людських життів. Тому необхідно усвідомити й визнати, що цьогорічна Олімпіада в Парижі вже несе і матиме пряму відповідальність за багато втрачених і покалічених людських життів. І з українського, і з російського боку. На жаль, це сумна реальність.

Оскільки мова йде про втрачені людські життя. І не про десятки чи сотні, а принаймні про сотні тисяч, то варто запитати себе, хто в цьому винен? Які люди несуть найбільшу відповідальність у неросійській частині світу за цю величезну рекламу російської імперіалістичної війни та інших російських злочинів.

По-перше, усі вони є законодавцями держави Франція. Всі вони мали можливість подати й затвердити закон або постанову про заборону в'їзду або публічної появи громадян Росії на території Франції.

По-друге, те ж саме стосується і депутатів Європейського парламенту. Тут я не впевнений на 100%, чи є у них можливість запропонувати й врешті-решт ухвалити закон, який забороняє публічну появу або в'їзд громадян Росії до Шенгенської зони. Якщо так, то вони також несуть відповідальність.

І по-третє, це офіційні особи МОК, які своєю позицією і голосуванням допустили участь багатьох російських спортсменів на Олімпіаді в Парижі.

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Усі ці люди, як офіційні особи МОК, так і політики, обрані нами, громадянами, мали можливість припинити цю величезну рекламу російської війни та російських злочинів. Вони цього не зробили, а тому несуть і будуть нести відповідальність за багато втрачених людських життів. Це реальність.

Олімпіада-2024 стала рекламою російської війни. Однак Ігри закінчаться за 10 днів. Наш обов’язок — зробити висновки. Нашою метою має бути те, щоб реклама російської війни та російських злочинів ніколи не повторювалася на жодних змаганнях світу. Тому російські спортсмени, які офіційно не засуджують російську війну і не виступають відповідно, не повинні допускатися до змагань. Це аж ніяк не покарання. Йдеться про порятунок багатьох життів. Повторюю, це ні в якому разі не покарання, а порятунок багатьох людських життів. Багатьох українських і російських людських життів. Спортивна кар'єра будь-якої людини ні в якому разі не зрівняється з цінністю людського життя. А точніше, з величезною кількістю людських життів. Життя людини завжди має бути на першому місці. Навіть найбільший спортивний турнір у світі — це не більше, ніж людське життя.

На жаль, до Олімпіади допустили близько 15 громадян Росії. Але, спробуйте уявити, якби сюди могла приїхати вся російська олімпійська делегація з сотнями спортсменів. З усією державною символікою. Як би виглядала сьогодні ситуація в Україні через таку божевільну рекламу війни й скільки ще тисяч людей загинули б, захищаючи Україну? Я навіть не хочу про це думати. Те, що реклама 15 російських спортсменів в рази менша, — це заслуга всіх людей у ​​всьому світі, які чинили тиск, особливо на спортивних чиновників. Я хочу подякувати всім цим людям за те, що вони зменшили російську рекламу війни й врятували багато життів.

Що робити російським спортсменам? Створіть для них програму і правила, щоб вони конкурували з нами, а не були рекламою російської війни. Щоправда, на один довгий сольний виступ. Проте я вважаю це центральною темою, якої я ні в якому разі не уникаю. Навпаки, я пропоную допомогу в цьому напрямку всім спортивним федераціям і МОК. У мене є короткий опис цієї програми, і я буду радий поділитися ним у найближчі місяці. Буду радий допомогти спорту в цілому й особливо всім російським спортсменам, які не згодні з російською імперіалістичною війною в Україні.

Насамкінець хочу висловити щирі співчуття родинам, близьким і друзям усіх 480 видатних українських спортсменів і спортсменок, які загинули у праведній боротьбі, захищаючи Батьківщину. Вони захищали не лише свою Україну та її народ, але й усю Європу та весь демократичний світ. Я хотів би дуже-дуже подякувати їм за це. Вас ніколи не забудуть. Шана вашій пам'яті! Слава Україні! Героям Слава!

Домінік Гашек — легендарний чеський хокейний воротар, який відіграв 18 сезонів в НХЛ, а на Олімпіаді в Нагано-1998 здобув золоту медаль. У фіналі його збірна перемогла Росію 1:0, а Домінік став справжнім національним героєм Чехії, відбивши 20 кидків російських хокеїстів та залишивши свої ворота недоторканими.