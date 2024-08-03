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Чому Олімпіада в Парижі стала рекламою всіх російських злочинів в Україні

Домінік Гашек — 3 серпня, 10:00
Getty Images
Чому Олімпіада в Парижі стала рекламою всіх російських злочинів в Україні

Мій меседж адресований абсолютно всім. Тим, хто не підтримує або засуджує російську імперіалістичну війну в Україні та всі пов’язані з нею злочини. А також тим, хто має іншу думку. Оскільки я колишній професійний спортсмен і олімпієць, зупинюся на участі російських спортсменів у спортивних змаганнях. Я переконаний, що участь російських спортсменів, які офіційно не засудили загарбницьку війну Росії, підтримує, загострює та продовжує цю російську війну. І таким чином має величезний вплив на набагато більшу кількість втрачених людських життів.

Кожен російський громадянин, який не засудив російську імперіалістичну війну в Україні та пов'язані з цією війною злочини, є рекламою злочинів своєї країни. Звичайно, це стосується і російських спортсменів. Крім того, вони часто виступають на різноманітних великих, часто міжнародних, змаганнях з великим суспільним і соціальним ефектом. Їх виступи стають величезною рекламою дій Росії. Наголошую, це величезна реклама російської загарбницької війни та їхніх злочинів, зокрема геноциду українських дітей.

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Олімпійські ігри мають один із найбільших впливів. Дозволивши виступити на Олімпіаді в Парижі багатьом російським спортсменам, які офіційно публічно не засудили російську імперіалістичну війну та російські злочини, ця Олімпіада стала величезною рекламою всіх російських злочинів в Україні. Це незаперечний факт. Треба сказати, що якщо ти рекламуєш війну, то автоматично несеш відповідальність за багато втрачених і покалічених людських життів. Тому необхідно усвідомити й визнати, що цьогорічна Олімпіада в Парижі вже несе і матиме пряму відповідальність за багато втрачених і покалічених людських життів. І з українського, і з російського боку. На жаль, це сумна реальність.

Оскільки мова йде про втрачені людські життя. І не про десятки чи сотні, а принаймні про сотні тисяч, то варто запитати себе, хто в цьому винен? Які люди несуть найбільшу відповідальність у неросійській частині світу за цю величезну рекламу російської імперіалістичної війни та інших російських злочинів.

По-перше, усі вони є законодавцями держави Франція. Всі вони мали можливість подати й затвердити закон або постанову про заборону в'їзду або публічної появи громадян Росії на території Франції.

По-друге, те ж саме стосується і депутатів Європейського парламенту. Тут я не впевнений на 100%, чи є у них можливість запропонувати й врешті-решт ухвалити закон, який забороняє публічну появу або в'їзд громадян Росії до Шенгенської зони. Якщо так, то вони також несуть відповідальність.

І по-третє, це офіційні особи МОК, які своєю позицією і голосуванням допустили участь багатьох російських спортсменів на Олімпіаді в Парижі.

Getty Images

Усі ці люди, як офіційні особи МОК, так і політики, обрані нами, громадянами, мали можливість припинити цю величезну рекламу російської війни та російських злочинів. Вони цього не зробили, а тому несуть і будуть нести відповідальність за багато втрачених людських життів. Це реальність.

Олімпіада-2024 стала рекламою російської війни. Однак Ігри закінчаться за 10 днів. Наш обов’язок — зробити висновки. Нашою метою має бути те, щоб реклама російської війни та російських злочинів ніколи не повторювалася на жодних змаганнях світу. Тому російські спортсмени, які офіційно не засуджують російську війну і не виступають відповідно, не повинні допускатися до змагань. Це аж ніяк не покарання. Йдеться про порятунок багатьох життів. Повторюю, це ні в якому разі не покарання, а порятунок багатьох людських життів. Багатьох українських і російських людських життів. Спортивна кар'єра будь-якої людини ні в якому разі не зрівняється з цінністю людського життя. А точніше, з величезною кількістю людських життів. Життя людини завжди має бути на першому місці. Навіть найбільший спортивний турнір у світі — це не більше, ніж людське життя.

На жаль, до Олімпіади допустили близько 15 громадян Росії. Але, спробуйте уявити, якби сюди могла приїхати вся російська олімпійська делегація з сотнями спортсменів. З усією державною символікою. Як би виглядала сьогодні ситуація в Україні через таку божевільну рекламу війни й скільки ще тисяч людей загинули б, захищаючи Україну? Я навіть не хочу про це думати. Те, що реклама 15 російських спортсменів в рази менша, — це заслуга всіх людей у ​​всьому світі, які чинили тиск, особливо на спортивних чиновників. Я хочу подякувати всім цим людям за те, що вони зменшили російську рекламу війни й врятували багато життів.

Що робити російським спортсменам? Створіть для них програму і правила, щоб вони конкурували з нами, а не були рекламою російської війни. Щоправда, на один довгий сольний виступ. Проте я вважаю це центральною темою, якої я ні в якому разі не уникаю. Навпаки, я пропоную допомогу в цьому напрямку всім спортивним федераціям і МОК. У мене є короткий опис цієї програми, і я буду радий поділитися ним у найближчі місяці. Буду радий допомогти спорту в цілому й особливо всім російським спортсменам, які не згодні з російською імперіалістичною війною в Україні.

Насамкінець хочу висловити щирі співчуття родинам, близьким і друзям усіх 480 видатних українських спортсменів і спортсменок, які загинули у праведній боротьбі, захищаючи Батьківщину. Вони захищали не лише свою Україну та її народ, але й усю Європу та весь демократичний світ. Я хотів би дуже-дуже подякувати їм за це. Вас ніколи не забудуть. Шана вашій пам'яті! Слава Україні! Героям Слава!

Домінік Гашек — легендарний чеський хокейний воротар, який відіграв 18 сезонів в НХЛ, а на Олімпіаді в Нагано-1998 здобув золоту медаль. У фіналі його збірна перемогла Росію 1:0, а Домінік став справжнім національним героєм Чехії, відбивши 20 кидків російських хокеїстів та залишивши свої ворота недоторканими.

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