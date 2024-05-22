Тренер зі стрибків на акробатичній доріжці загинув на війні

Тренер зі стрибків на акробатичній доріжці Андрій Лифар загинув на війні.

Про це повідомляє Українська федерація гімнастики.

Він мав звання майстер-сержант. Під керівництвом Андрія його відділення ефективно нищило ворожу техніку та велику кількість живої сили. Також він двічі виводив свій особовий склад з оточення.

Зазначається, що Лифар загинув, стримуючи наступ окупантів на донецькому напрямку.

Тренер займався розвитком молоді у рідному місті Лисичанську, Луганської області.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що на війні загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пелешенко.