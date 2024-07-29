Сльози та розпач: як Дар'я Білодід відреагувала на виліт з Олімпіади-2024

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід не стримувала емоцій після прикрого вильоту з Олімпійських ігор-2024.

Після блискавичного старту 23-річна киянка поступилася срібній призерці ЧС японці Харуці Фунакубо. Напружений поєдинок перейшов у додатковий час, у який Дар’я отримала третє шидо (попередження — прим.), яке призвело до дискваліфікації.

Йдучи з татамі, Білодід розплакалася. Щемливі фото та відео вже облетіли всю мережу.

Нагадаємо, на попередніх Олімпійських іграх у Токіо українка здобула бронзу у ваговій категорії до 48 кілограмів. Цього ж разу вона змагалася у дивізіоні до 57 кг.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.