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Байло та Лискун прокоментували свій виступ на Олімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 31 липня, 15:01
Байло та Лискун прокоментували свій виступ на Олімпіаді-2024

Українські спортсменки Ксенія Байло та Софія Лискун поділилися думками про свій виступ у фіналі синхронних стрибків з 10-метрової вишки на Олімпійських іграх-2024.

Слова дівчат передає пресслужба НОК України.

"Вважаю, що сьогодні наш виступ був добрим. Не скажу, що дуже гарний, але нормальний. Мені сподобалося стрибати у фіналі, круто відчувати себе на олімпійській арені, я дуже рада бути тут і відчувати себе частиною олімпійської сім'ї. Зараз ми побачили в яких моментах потрібно більше тренуватися, на чому повинні більше сконцентруватися. Тому ми будемо рухатися далі, будемо тренуватися", — сказала Байло.

"Для першої для нас Олімпіади у синхроні — це дуже добрий результат. Тому що для мене це вже друга доросла Олімпіада, а ось для Ксенії — перша. Тож я вважаю, що для нашого дуету це дуже гарний результат. На наступний Олімпійський цикл будемо ще більше працювати", — додала Лискун.

Українки посіли 7 місце у фіналі синхронних стрибків з 10-метрової вишки набравши 285 балів.

Зазначимо, що Лискун є срібною призеркою юнацьких Олімпійських ігор-2018 у Буенос-Айресі у цій дисципліні, також на юнацьких Іграх вона здобула бронзу у змішаних командних змаганнях. Для неї турнір не завершується, вона виступить в особистих змаганнях на вишці. Для Ксенії ця Олімпіада стала дебютною у кар'єрі.

Нагадаємо, що раніше у цій дисципліні Олексій Середа та Кирило Болюх посіли 5 місце.

Чемпіон проводить текстову трансляцію п'ятого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.

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