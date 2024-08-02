Франція розгромила Нігерію, США здолали Бельгію у 2 турі Олімпіади-2024 з баскетболу серед жінок

Сьогодні, 1 серпня, відбулися 4 матчі другого туру групового етапу баскетбольного турніру серед жінок на Олімпійських іграх-2024.

У групі B збірна Франції розгромила Нігерію і Австралія у напруженому поєдинку виграла в Канади. А в групі C Німеччина впевнено здолала Японію, а США перемогли Бельгію.

Олімпійські ігри-2024, баскетбол, жінки

Груповий етап, 2 тур

1 серпня

Група B

Франція — Нігерія 75:54 (24:20, 14:11, 16:8, 21:15)

Австралія — Канада 70:65 (18:16, 20:16, 13:12, 19:21)

Група C

Японія — Німеччина 64:75 (16:21, 20:21, 13:17, 15:16)

Бельгія — США 74:87 (23:23, 15:23, 15:14, 21:27)

Усі команди зіграють по три матчі в групі. У плейоф пройдуть 2 перші місця кожного квартету та дві найкращі збірні з третіх місць. Варто зазначити, що останні 4 баскетбольні турніри на Олімпіаді вигравала збірна США.

Після перших двох турів збірні США, Німеччини, Франції, Сербії та Іспанії забезпечили собі вихід у плейоф турніру.