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Нідерланди в овертаймі перемогли Францію та здобули золото в баскетболі 3х3 на Олімпіаді-2024

Микола Дендак — 6 серпня, 00:40
Нідерланди в овертаймі перемогли Францію та здобули золото в баскетболі 3х3 на Олімпіаді-2024

Чоловіча збірна Нідерландів здобула золоту медаль у турнірі з баскетболу 3х3 на Олімпійських іграх 2024.

У фінальному матчі нідерландська команда, за яку виступали Ян Дріссен, Ворті де Йонг, Дімео ван дер Горст і Арвін Слагтер, в овертаймі перемогла господарів турніру Францію (18:17), а в матчі за бронзу Литва впевнено здолала Латвію (21:18).

1. 🥇 Нідерланди;

2. 🥈 Франція;

3. 🥉 Литва.

Зазначимо, що Україна не була представлена у цьому виді змагань. Баскетбол 3х3 є олімпійським видом з Токіо-2020. Тоді перемогу здобули представники Латвії.

Нагадаємо, у жіночому баскетболі 3х3 виграла збірна Німеччини. За всіма головними подіями 10 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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