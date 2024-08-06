Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Жіноча збірна Німеччини здобула золото у баскетболі 3х3 на Олімпіаді-2024

Микола Дендак — 6 серпня, 00:23
Жіноча збірна Німеччини здобула золото у баскетболі 3х3 на Олімпіаді-2024

Жіноча збірна Німеччини здобула золоту медаль у турнірі з баскетболу 3х3 на Олімпійських іграх 2024.

У фінальному матчі німецька команда, за яку виступали Свеня Брункхорст, Соня Грейнахер, Марі Райхерт та Еліза Мевіус, мінімально перемогла представниць Іспанії (17:16), а в матчі за бронзу американки здолали Канаду (16:13).

1. 🥇 Німеччина;

2. 🥈 Іспанія;

3. 🥉 США.

Зазначимо, що Україна не була представлена у цьому виді змагань. Баскетбол 3х3 є олімпійським видом з Токіо-2020. Тоді перемогу здобули представниці США.

За всіма головними подіями 10 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

3х3 баскетбол Париж-2024 Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024

3х3

Литва та Франція перемогли Польщу і Сербію та вийшли у півфінал Олімпіади-2024 з баскетболу 3х3
Латвія здолала Польщу, Нідерланди розгромили США та вийшли у півфінал Олімпіади-2024 з баскетболу 3х3
Китай в овертаймі переміг Францію, Німеччина здолала США в 1 турі баскетболу 3х3 серед жінок на Олімпіаді-2024
Сербія перемогла США, Франція здолала Польщу в 1 турі баскетболу 3х3 на Олімпіаді-2024
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 провела 9 контрольних матчів проти Литви

Останні новини