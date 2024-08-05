Литва та Франція перемогли Польщу і Сербію та вийшли у півфінал Олімпіади-2024 з баскетболу 3х3
Сьогодні, 4 серпня, відбулися 2 чвертьфінальні матчі турніру з баскетболу 3х3 на Олімпійських іграх 2024.
Національна команда Литви впевнено перемогла збірну Польщі, а Франція у напруженому поєдинку виявилася сильнішою за Сербію.
Олімпійські ігри-2024, баскетбол 3х3
Чвертьфінал, 3 серпня
Литва — Польща 21:15
Сербія — Франція 19:22
Зазначимо, що за підсумками групового етапу раніше у чвертьфінал вийшли команди Латвії та Нідерландів. У півфіналі латвійці зустрінуться із французами, а нідерландці поміряються силами з Литвою.
Додамо, що команди вже перетиналися у груповому етапі. Тоді перемоги святкували Нідерланди та Латвія. Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 у Токіо перемогли саме латвійці.
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