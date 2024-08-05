Литва та Франція перемогли Польщу і Сербію та вийшли у півфінал Олімпіади-2024 з баскетболу 3х3

Сьогодні, 4 серпня, відбулися 2 чвертьфінальні матчі турніру з баскетболу 3х3 на Олімпійських іграх 2024.

Національна команда Литви впевнено перемогла збірну Польщі, а Франція у напруженому поєдинку виявилася сильнішою за Сербію.

Олімпійські ігри-2024, баскетбол 3х3

Чвертьфінал, 3 серпня

Литва — Польща 21:15

Сербія — Франція 19:22

Зазначимо, що за підсумками групового етапу раніше у чвертьфінал вийшли команди Латвії та Нідерландів. У півфіналі латвійці зустрінуться із французами, а нідерландці поміряються силами з Литвою.

Додамо, що команди вже перетиналися у груповому етапі. Тоді перемоги святкували Нідерланди та Латвія. Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 у Токіо перемогли саме латвійці.

За всіма головними подіями 9 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.