Латвія здолала Польщу, Нідерланди розгромили США та вийшли у півфінал Олімпіади-2024 з баскетболу 3х3

Сьогодні, 4 серпня, відбулися 4 матчі останнього 7 туру групового етапу турніру з баскетболу 3х3 на Олімпійських іграх 2024.

Латвія та Нідерланди впевнено здолали Польщу і США відповідно, та забезпечили себе виходом у півфінал. Також Литва здолала Сербію, а Франція виявилася сильнішою за Китай.

Олімпійські ігри-2024, баскетбол 3х3

Груповий етап, 7 тур

3 серпня

Польща — Латвія 16:22

Франція — Китай 21:12

Литва — Сербія 20:18

США — Нідерланди 6:21

Зазначимо, що Литва, Сербія, Франція та Польща посіли 3-6 сходинку, та продовжать змагання у чвертьфіналі. Литва поміряється силами із Польщею, а Франція зіграє проти Сербії.

Поєдинки 1/4 фіналу відбудуться сьогодні о 22:30 та 23:05 відповідно Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 у Токіо перемогу святкувала збірна Латвії.

За всіма головними подіями 9 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.