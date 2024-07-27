Письменська: Ми зробили все можливе

Українка Анна Письменська оцінила виступ у дуеті з Вікторією Кесарь у фіналі Олімпійських ігор-2024 зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна, де вони посіли сьоме місце.

Цитує спортсменку НОК України.

"Нам, по-перше, хотілося максимально насолодитися цим виступом. Ми зробили все можливе, багато працювали, тренувалися, налаштовувалися… Але це спорт, тим паче, у стрибках у воду ти можеш бути готовим на 100%, але щось може піти не так. Нічого страшного, це життя і воно не закінчується цим виступом. Що не вдалося? Можливо, можна було спрацювати трішки краще: чистіше робити початки стрибків та входи.Ми вже тренувалися тут два місяці тому, з басейном знайомі, але зараз він виглядає набагато яскравіше.

Дякую ЗСУ за можливість тут знаходитись. Ми тренувалися до цього вдома, за кордоном, все завдяки нашим захисникам. Слава Україні, чекаємо на перемогу!", — сказала Письменська.