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Американка Тара Девіс-Вудхол впевнено здобула золото Парижа-2024 у стрибках в довжину

Руслан Травкін — 9 серпня, 08:27
Американка Тара Девіс-Вудхол впевнено здобула золото Парижа-2024 у стрибках в довжину

Легкоатлетка зі США Тара Девіс-Вудхол принесла своїй збірній золото Олімпійських ігор-2024 у стрибках у довжину. Американка зуміла показати результат 7,10 метрів, що дозволило з запасом здобути перемогу.

Срібну медаль здобула Малайка Міхамбо з Німеччини. Вона відстала від Тари на 12 сантиметрів.

Бронзу здобула ще одна спортсменка зі США Жасмін Мур. Для неї це друга нагорода Парижа-2024 — раніше Жасмін зійшла на п'єдестал пошани у потрійному стрибку.

1. 🥇 Тара Девіс-Вудхол (США) — 7,10

2. 🥈 Малайка Міхамбо (Німеччина) — 6,98

3. 🥉 Жасмін Мур (США) — 6,9

Нагадаємо, представниця США Сідні Маклафлін здобула золоту медаль у бігу на 400 м з бар'єрами, встановивши світовий рекорд.

За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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