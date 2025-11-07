НЕ нейтральні атлети на ОІ-2026: 56 російських спортсменів, що підтримують режим Путіна

Ім`я та дата народження Категорія Підтримка війни/влади Участь у державних заходах та зв`язки з держструктурами Контакти

Фьодоров Андрєй Ігорєвіч



(Федоров Андрей Игоревич)



24.09.1989 Скі-альпінізм (нейтральний) Підписаний на VK сторінку Z-блогера та волонтера "Крупнокалиберный переполох";

у 2024 зберіг відео-уривок з радянського кінофільму з назвою "Боротьба з бандерівцями";

у VK підписаний на російського дизайнера та блогера Артемія Лєбєдєва, який з 2017 під українськими санкціями за відвідування окупованих територій, та публічно підтримує військову агресію проти України.

Батько Андрєя, Ігорь, на сторінці у VK публікував багато пропагандистських дописів на тему Другої світової війни (приклади: 1, 2, 3, 4).

Також батько на сторінці у VK публікував:

у травні 2025 – допис з негативним контекстом про ЗСУ (1, 2); у листопаді 2024 — допис про радянсько-фінську війну, у якому замовчувались причини війни, натомість описувався "подвиг" радянських військових (1, 2); у жовтні 2024 – відео про "мужність героїв СВО" (1, 2); у квітні 2022 – допис на сторінці VK, у якому через особисті історії льотчиків і командирів виправдовується злочинне збиття військами СРСР пасажирського канадського літака у 1978 (1, 2). У травні 2024 він взяв участь в етапі Кубка Росії з гірськолижного альпінізму в Зеленій Поляні.

У лютому 2024 виграв золоту медаль у змішаній естафеті зі скі-альпінізму на Всеросійській зимовій спартакіаді в Нижньому Тагілі.

У 2011 він закінчив аерокосмічний факультет Балтійського державного технічного університету "Воєнмєх" за спеціальністю "Лазерна техніка".

У 2024 брав участь у приватній гонці від компанії добутку природнього газу "Новатек" (1, 2). Facebook;

Instagram;

VK;

TG id: 986091994;

TG-channel;

[email protected];

LiveJournal;

+79218966853

Щєрбаков Мірон Артьомовіч



(Щербаков Мирон Артёмович)



02.09.2006 Гірськолижний спорт (недопущений) У січні 2025, ймовірно, брав участь у страйкбольній грі у формі солдата ЗС РФ. Коментував фото з гри як "вплив мілітаризації суспільства" та цитував пісню про російських військових в описі (1, 2).

Згідно з підписками у VK, цікавиться військово-тактичними іграми (страйкболом та пейнтболом) (1, 2)

Підписаний на сторінку виробника тактичного спорядження Wartech, що відомий своєю підтримкою армії РФ та війни (1, 2). У 2025 брав участь у змаганнях на території Італії у формі з символікою російської нафтогазової компанії Gazprom (1, 2). Instagram;

VK;

МойМир;

[email protected];

[email protected],

+79619607786,

+79146288721;

Коржова Ксєнія Романовна (Коржова Ксения Романовна) 30.09.2004 Ковзанярський спорт (нейтральна) Згідно зі збереженими скріншотами, опублікованими у відео на YT, у 2024 Ксєнія ставила вподобайки на дописах про Юнармію (1, 2) та на дописі про "парад побєди". Сестра, Коржова Вєроніка, брала участь у змаганнях Міністерства надзвичайних ситуацій РФ (1, 2) і навчається в Івановській пожежно-рятувальній академії ДПС МНС РФ. Instagram;

VK;

[email protected], [email protected];

+79110628685,

+79658046273

Саютіна Алєксандра Вадімовна



(Саютина Александра Вадимовна)



14.05.2001 Ковзанярський спорт (нейтральна) Згідно зі збереженими скріншотами, опублікованими у відео на YT, в Inst, підписана на сторінку мера Москви Собяніна (1, 2, 3).

Згідно зі збереженими скріншотами, опублікованими у відео на YT, у 2024, Алєксандра поставила вподобайку на допис про Юнармію (1, 2). - Instagram;

VK;

[email protected];

+79160428776

Серьогіна Єлєна Вадімовна



(Серёгина Елена Вадимовна)



30.12.2001 Шорт-трек (нейтральна) У 2022-2023 продовжувала носити одяг з емблемою Російського Олімпійського комітету (1, 2, 3, 4).

У в списку друзів VK вона має Оксану Виноградову (VK), воєнкора Ярославської області.

У 2021 вона перебувала в окупованому Криму; - у 2019 отримала грант від Путіна за особливі спортивні досягнення.

У 2025 батько Елени, Вадим Серёгин, опублікував у VK привітання з Днем захисника вітчизни. У 2024 опублікував фото, ймовірно військового з прапором танкових військ Росії. - Instagram;

VK;

OK;

TG-id: 964750523;

[email protected];

+79038298671

Горбачьова Аліна Дмітрієвна (Горбачева Алина Дмитриевна) 23.07.2007 Фігурне катання (нейтральна) У травні 2022 на приватному відпочинку вона носила кепку з символікою Росії. Станом на 2025 досі носить (1, 2) спортивну форму з символікою Росії. У 2025 брала участь у Кубку Першого каналу з фігурного катання. Перший канал - загальноросійський пропагандистський державний канал, що з 2022 перебуває під санкціями США, як такий що належить чи приносить користь владі РФ.

У 2024 в ході промо кампанії (1, 2) Першого каналу відвідувала Магнітогорський Металургійний комбінат, який з 2022 внесений в санкційний список України за те що проводить спільні акції з Союзом добровольців Донбасу, організацією російських найманців, близькою до групи Вагнера, а також співпрацює з АТ "Камаз", виробником військових броньованих автомобілів. З 2023 комбінат включений в санкційний список Великобританії. Instagram;

VK;

TG-id: 5134695459;

[email protected];

+79690343211

Андріанов Максім Владімірович



(Андрианов Максим Владимирович)



27.02.1988 Бобслей (на розгляді) У березні 2022 знявся у відео Мінспорту Краснодарського краю, де просувалось проведення паралімпійських ігор у РФ. Спортсмени, зокрема Андріанов, висловлювали слогани "Росія своїх не кидає", відео завершується Z-символом, серед хеш-тегів посту: #zанаших #русскаявесна #СвоихНеБросаем #ЗАНАШИХ #ЗаНаших #ЗаПрезидента #РусскихНеБросаем #ВеримвРоссию #народРоссии #спортzанаших.

Вподобав фото колишнього бобслеїста Владислава Жаровцева у військовій формі від лютого 2025. У 2021 отримав від ЦСКА RUB 139k;

до 2020 на сайті ЦСКА публікувались (1, 2) новини, де Адріанова називали "армійський бобслеїст". +79233676683

Макарова Анастасія Андрєєвна (Макарова Анастасия Андреевна) 09.12.1998 Бобслей (на розгляді) У березні 2022 знявся у відео Мінспорту Краснодарського краю, де просувалось проведення паралімпійських ігор у РФ. Спортсмени, зокрема Макарова, висловлювали слогани "Росія своїх не кидає", відео завершується Z-символом, серед хеш-тегів посту: #zанаших #русскаявесна #СвоихНеБросаем #ЗАНАШИХ #ЗаНаших #ЗаПрезидента #РусскихНеБросаем #ВеримвРоссию #народРоссии #спортzанаших. Макарова є військовослужбовицею Росгвардії, на листопад-2022 та лютий-2024 була прапорщицею. +79151248128,

+74955038180

Гумєннік Пьотр Олєговіч (Гуменник Петр Олегович) 11.04.2002 Фігурне катання (нейтральний) У серпні 2022, Гуменник опублікував фото разом зі Стасом Борецьким, російським музикантом і шоуменом, який відкрито підтримує війну, відвідував окупований Маріуполь (1, 2, 3).

Брат Петра, Іван Гуменник (VK) у VK підписаний на групу "Русские коты | Z", що поширює російський націоналізм, підтримує військове вторгнення Росії в Україну;

батько Петра, Олег Гуменюк, є протоіреєм у Храмі Покрова Пресвятої Богородиці при Санкт-Петербузькому політехнічному інституті. Настоятелем храму і начальником Олега є Олександр Румянцев, який у 2024 отримав подяку від Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) за організацію та проведення круглого столу "Роль і значення традиційних цінностей у процесі реінтеграції народів і країн колишнього СРСР". Храм Покрова Пресвятої Богородиці у якому служить батько Петра, Олег Гуменник, публічно підтримує політику Путіна та вторгнення російських військ в Україну, допомагає російським військовим гуманітарною допомогою (1, 2, 3, 4, 5, 6) - +79046010151

Дікіджі Владіслав Максімовіч



(Дикиджи Владислав Максимович)



22.08.2004 Фігурне катання (нейтральний) У 2024 носив (1, 2) одяг з брендування Газпром, найбільшою російської корпорації, яка перебуває під санкціями США.

Батько Владислава, Максим Дикиджи у TG цікавиться ЛНР, групами у підтримку Путіна та армії РФ, російською ідеєю. У 2024 брав участь у Кубку Першого каналу по фігурному катанню. Перший канал - загальноросійський пропагандистський державний канал, що з 2022 перебуває під санкціями США, як такий що належить чи приносить користь владі РФ. +79650715321

Гайтюкєвіч Ростіслав Сєргєєвіч



(Гайтюкевич Ростислав Сергеевич)



16.03.1994 Бобслей (на розгляді) - Згідно з інсайдом, у 2021 він отримав дохід від ФАУ МО РФ ЦСКА (підпорядковується Міноборони РФ) RUB 441k. Згідно з сайтом організації, у 2016-2021 він вказувався (1, 2) на сайті ЦСКА як представник клубу. У VK він підписаний на сторінку клубу. +79999798875

Єфімов Алєксандр Сєргєєвіч



(Ефимов Александр Сергеевич)



30.07.1994 Бобслей (на розгляді) - На сайті ЦСКА Ефимов був вказаний представником клубу у листопаді 2024 (1, 2) та березні 2025 (1, 2). +79105520223

Лаптєв Алєксєй Алєксандровіч



(Лаптев Алексей Александрович)



13.05.1998 Бобслей (на розгляді) У січні 2024 в інтерв'ю говорив про бажання взяти участь в ОІ-2026, і пов'язував можливий допуск росіян до ОІ із "нормалізацією у світовому спорті". На сайті ЦСКА Лаптєв був вказаний представником клубу у листопаді 2024 (1, 2) та березні 2025 (1, 2). +79826174895,

+79122415710

Рукосуєв Євгєній Олєговіч



(Рукосуев Евгений Олегович)



02.09.1999 Скелетон (на розгляді) Вподобав фото колишнього бобслеїста Владислава Жаровцева у військовій формі від лютого 2025. У публікації в TG Росгвардії на листопад 2023 він вказаний як "военнослужащий спортивной команды при управлении Центрального округа Росгвардии".

у 2019-2021 згадувався (1, 2) на сайті ЦСКА як рядовий спортроти;

є фанатом ФК ЦСКА, підписаний на сторінки футбольного та баскетбольного ЦСКА, на сторінку Центрального Округу Росгвардії. +79234511711

Зайцев Алєксєй Ніколаєвіч (Зайцев Алексей Николаевич) 17.09.1993 Бобслей (на розгляді) Вподобав фото колишнього бобслеїста Владислава Жаровцева у військовій формі від лютого 2025;

публікація у VK від березня 2016, закріплена нагорі стрічки: "Когда ты стоишь на пьедестале и играет гимн России, ты гордишься в первую очередь своей страной,а не собой, хоть и понимаешь, что сегодня, ты лучший в мире. Смотришь, как поднимется твой флаг над всеми, и осазнаешь, глядя назад, сколько сделано и пережито , и все это, лишь ради того,чтоб на мгновенье ощутить именно эти чувства...";

у VK підписаний на Алабуга Политех, на базі якого працює виробництво ударних безпілотників. Організація публікувала допис, в якому звеличувала Сталіна, у травні 2025 там проводився військово-патріотичний захід для молоді;

в анкеті на сайті федерації бобслею він вказав, що Росія - країна, яка вражає його найбільше. У майбутньому хоче стати президентом федерації бобслею, або отримати посаду в Мінспорту. У 2021 отримав від ЦСКА RUB 142k;

вказувався як представник військового клубу у 2017. +79199914587,

+79189508338

Кондратєнко Васілій Вʼячєславовіч



(Кондратенко Василий Вячеславович)



02.09.1989 Бобслей (на розгляді) - У 2021 отримав від ЦСКА RUB 148k.

У 2019 отримав від ЦСКА RUB 546k.

На його сторінці VK місцем роботи вказано ООО "Газпром" ОАО 'Газпром трансгаз Краснодар". +79024048455,

+78612577010

Дубінко Стєпан Павловіч



(Дубинко Степан Павлович)



09.03.2002 Бобслей (на розгляді) У TG на 2020 був підписаний на авіаційну групу вищого пілотажу "Стрижи" (АВГП "Стрижи"), яка функціонує на базі 234-го гвардійського Проскуровського авіаполку. Займаються польотами на авіашоу та урочистих заходах на винищувачах МиГ-29. У квітні 2022 вітав (1, 2) організацію з ювілеєм;

у TG одна з фото його профілю - знімок в одязі з атрибутикою ВКС РФ;

в липні 2024 в групі TG "Chat для обсуждения рэпа", після коментаря іншого користувача "а олимпийские игры открывал голый смурф или эт я не понял" (про костюмованого персонажа в ролі давньогрецького бога Діоніса), Дубинко відповів (1, 2): "Не показалось, просто в очередной раз Европа показала себя". В сусідніх коментарях також висловлювалась критика Європи і гомофобні погляди (1, 2, 3). У листопаді 2020 вказувався (1, 2) на сайті ЦСКА рядовим спортроти в окупованому Севастополі;

був вказаний (1, 2) представником ЦСКА на змаганнях у березні 2025. +79892922211

Пєтросян Аделія Тіграновна



(Петросян Аделия Тиграновна)



05.06.2007 Фігурне катання (нейтральна) Станом на 2022 вона носила одяг з надписом "Russia";

у 2024 проводила майстер-клас з фігурного катання, що проводився в межах проєкту мера Москви а також фестивалю "Лето в Москве". Фестиваль "Лето в Москве" відкрито підтримує вторгнення Росії в Україну, збирає кошти на потреби російських військових. У 2024 брала участь у Кубку Першого каналу з фігурного катання. Перший канал - загальноросійський пропагандистський державний канал, що з 2022 перебуває під санкціями США, як такий, що належить чи приносить користь владі РФ. +79361054365

Трєтяков Алєксандр Владімировіч



(Третьяков Александр Владимирович)



19.04.1985 Скелетон (на розгляді) У VK підписаний на російські провоєнні спільноти (1, 2, 3): ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА; Повёрнутые на войне; Газета "СПЕЦНАЗ РОССИИ"; Новости RT на русском; Типичный Милитарист; Телеканал "ЗВЕЗДА"; - РИА Новости; Минобороны России; Калашников; Телерадиокомпания "ЗВЕЗДА"; Владлен Татарский.

З нагоди 9 травня, у TG-каналі дружини, Марії Третьякової було опубліковано допис-привітання (1, 2) з фото їхньої дитини, вдягненої у військову форму. На комертар Александра, що дитині личить форма, Марія відповіла (1, 2): "В военку пойдет))) Мальчикам в принципе идет форма)". У травні 2022 його дружина опублікувала критичний допис про рекламу Calvin Klein, де був зображений вагітний чоловік. У відповіть Александр прокоментував (1, 2): "На Украину его, пусть воют за свои. Є представником ЦСКА, на сайті клубу має окремий профіль (1, 2), згідно з яким Третьчяков був нагороджений медаллю ордену "За заслуги перед вітчизною" 2 ступеню;

у квітні 2025 в інтерв'ю підтверджував (1, 2) що його членство в ЦСКА є потенційною перешкодою для допуску;

у березні 2022 його називали (1, 2) армійським спортсменом;

у 2022 ЦСКА вітав його з днем народження (1, 2), бажаючи перемог і рекордів на благо вітчизняному спорту та клубу;

у 2021 отримав від ЦСКА RUB 348k, 2019 - 560k. +79029218330,

+79199914587

Віноградская Ольга Анатолєвна



(Виноградская Ольга Анатольевна)



17.08.1999 Бобслей (на розгляді) Вподобала фото колишнього бобслеїста Владислава Жаровцева у військовій формі від лютого 2025;

у травні-червні 2021 мала реєстрацію в окупованому Криму;

у грудні 2024 в TG-чаті з друзями, де Ольга брала участь у переписці, жартівливо використовувалась фотографія з Путіним. До цього в жовтні 2024 сама Ольга також надсилала (1,2) в чаті зображення-мем з Путіним. - +79175064296

Жестянкін Максім Євгєнєвіч



(Жестянкін Максім Євгєнєвіч)



26.02.1996

Бобслей (на розгляді) Вподобав фото колишнього бобслеїста Владислава Жаровцева (Inst) у військовій формі від лютого 2025;

у 2016-2017 служив (1,2) у в/ч 03908 (належить до центру попередження про ракетний напад) в роті охорони, закінчив службу у званні сержанта (1,2). У березні 2017 брав участь у чемпіонаті 15 армії з єдиноборств, в травні 2017 виступав з військовими з нагоди святкування 9 травня;

в VK він вказує, що працює у спортивному клубі "Сибірський Воїн" (присутній на фото організації). У квітні 2023 клуб брав участь у змаганнях (1,2), де гостем був військовий, а на трибуні висів військовий прапор;

у TG у липні 2024 критикував ОІ 2024: "Вчера смотрел и офигивал... мне как члену сборной России очень стыдно за Париж. Надеюсь зимние ОИ будут адекватные и с Россией";

у липні 2025 писав про вибухи під час атаки українських БПЛА на російські військові аеродроми у коментарях каналу Филиппенко,Иркутск, де просуваються провоєнні антиукраїнські наративи. Зокрема, у серпні 2025 просувався погляд, що Росія веде в Україні де-факто війну зі США, а також віталась окупація українських територій. У вересні 2024 під час сесії Законодавчих зборів Іркутської області, був нагороджений (1,2) грамотою. +79087757172,

+79025460233

Мамєдова Єлєна Ельчіновна



(Мамедова Елена Эльчиновна)



06.06.1994 Бобслей (на розгляді) У TG в жовтні 2022 вона була активна (1, 2) у спільноті допомоги російським військовим у місті Бочугар Воронезької області;

Мамедова з Воронежу, проте у 2021 була зареєстрована в окупованому Криму;

в інтерв'ю у лютому 2023, на відповідаючи на питання про недопуск російських спортсменів до міжнародних змагань, вона сказала, що при поверненні в майбутньому, у російських спотсменів "з'явиться злість щоб повернути все своє впущене, довести що вони все одно найсильніші та найкращі, які б не були складні обставини". - +79081381631

Чєрних Любов Міхайловна



(Черных Любовь Михайловна)



26.11.1995 Бобслей (на розгляді) У VK є учасницею гумористичної групи ЭТУ СТРАНУ НЕ ПОБЕДИТЬ!!! з фото Путіна як лого. У квітні 2023 взяла участь (1, 2) у зустрічі з представниками владної партії "Єдина Росія" та організації "Молодая Гвардия", зробила репост про захід у VK. +79130399274

Усиніна Ульяна Алєксандровна



(Усынина Ульяна Александровна)



14.06.2002 Скелетон (на розгляді) У VK підписана на сторінку воєнно-спортивного клубу Гвардеец;

у липні 2025 відвідувала окупований Севастополь (1, 2). - +79282810812,

+79951913676

Іпатов Максім Алєксандровіч



(Ипатов Максим Александрович)



27.02.1997 Бобслей (на розгляді) У 2018-2019 служив у в/ч 7605 (335-й батальйон оперативного призначення Росгвардії. Після дембеля написав у соцмережах "ахуенно быть военным". - +79321200575

Лопін Дмітрій Васілєвіч



(Лопин Дмитрий Васильевич)



29.07.1991 Бобслей (на розгляді) Вподобав фото колишнього бобслеїста Владислава Жаровцева (Inst) у військовій формі від лютого 2025; У вересні 2023 був урочистим гостем (1, 2, 3, 4) на заході місцевої влади Новоросійська;

у VK він підписаний на сторінку місцевого депутата Владіміра Кіма, який є колишнім військовим та нагороджений відомчою медаллю МО РФ (1, 2). +79180772453

Сєргєєва Надєжда Вікторовна



(Сергеева Надежда Викторовна)



13.06.1987 Бобслей (на розгляді) У VK підписана (1, 2) на держзмі РИА НОВОСТИ та групу Итоги года с Владимиром Путиным про його щорічні інтерв'ю;

у грудні 2017 зробила репост допису голови Чечні, Рамзана Кадирова, в якому критикується відсторонення російських спортсменів від ОІ, стверджується про неприпустимість виступів у нейтральному статусі, та що відсторонення було через страх перед російськими спортсменами (насправді їх дискваліфікували через системне використання допінгу);

також у грудні 2017 зробила репост (1, 2) статті, в якій докази використання росіянами допінгу називались вигаданими, вимоги ВАДА до російських антидопінгових структур - необґрунтованими, також є натяки на вплив анексії Криму на псевдо-фіктивне звинувачення росіян в допінгу. - +79039846563

Жеганова Анастасія Павловна



(Жеганова Анастасия Павловна)



07.05.2004 Шорт-трек (нейтральна) Станом на 2024 вона досі носить спортивну форму з символікою РФ (1, 2, 3, 4);

в інтерв'ю казала, що їй було "обидно", що у 2022 росіян не допустили до стартів у дисципліні;

в інтерв'ю за 2023 зазначала (1, 2), що їй подобається армія, і після завершення тренерської освіти вона хоче вступити у воєнний вуз. Батько Анастасії, Жиганов Павєл Ніколаєвіч, станом на 2021 отримував дохід від АТ “Балтійський Завод”, що спеціалізується на будівництві військових та цивільних суден, зокрема атомних. З 2014 завод внесений в санкційний список США, з 2022 перебуває під санкціями усіх країн ЄС.

Станом на 2021, Анастасія отримувала дохід від Міністерства спорту Республіки Мордовія. +79817449075

Травкін Павєл Алєксандровіч



(Травкин Павел Александрович)



15.08.1997 Бобслей (на розгляді) Вподобав фото колишнього бобслеїста Владислава Жаровцева у військовій формі від лютого 2025;

Дєніс Травкин (OK, VK), якого Павєл позначив у OK як брата, у 2014-2015 публікував фото з військової служби, у 2020 публікував фото (1, 2) зі святкування дня ВДВ, на його формі був шеврон воєнної розвідки РФ. Він підписаний на групу 83 ОДШБ, яка бере участь у російському вторгненні в Україну (1, 2);

Антон Травкін (OK, VK), також вказаний Павлом як брат, лайкав публікації про російських військових;

2 березня 2022, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, батько Павла, Александр Травкін (VK), опублікував (1, 2) фото білборду з фото Павла, на честь його участі у ОІ 2022, та підписав: "За это мне не стыдно перед врагом я уже и за эту гордость которую мне дал сын я перегрызу горло любому Отец". - +79333227127,

+79994453735

Матвєєва Анна Валєрєвна



(Матвеева Анна Валерьевна)



30.11.2000 Шорт-трек (нейтральна) У VK вона підписана на сторінку Артемія Лебедєва, громадського діяча, украінофоба. У 2023 він незаконно проник на окуповану росіянами Запорізьку АЕС, за що Служба Безпеки України пред'явила йому обвинувачення;

у її списку друзів VK є Ніколай Коротких (VK), Заступник голови Громадської молодіжної палати при Законодавчих Зборах Челябінської області. Він відкрито підтримує Путіна, передає озброєння російським військовим, що воюють в Україні;

станом на 2024 вона була магістранткою кафедри ковзанярського бігу Уральського державного університету фізичної культури. Навчальний заклад відкрито підтримує російське вторгнення в Україну, і на своєму сайті мають цілий розділ з новинами про допомогу та співпрацю з російськими військовими.

Дід Анни (1, 2), Григорій Херсонський, у TG цікавиться (1, 2) групами про підтримку російської армії. У 2025 виграла бронзу на чемпіонаті Росії з Шорт треку, організованому Міністерством Спорту РФ. +79822728737

Тюріна Поліна Алєксандровна



(Тюрина Полина Александровна)



08.05.2004 Скелетон (на розгляді) Навчаючись у московській ГБОУ Школа 709, разом з іншою бобслеїсткою, Анастасією Цигановою була (1, 2) частиною військово-патріотичного клубу "Кадети-жуковці". - +79624799449

Саболдашев (Богданов) Ілларион Сєргєєвіч



(Саболдашев (Богданов) Илларион Сергеевич)



02.05.2006 Шорт-трек (нейтральний) У публікації (1, 2) в TG, ймовірно, згадував досвід військової служби / навчання: "как будто снова в армию";

у пості (1, 2) в TG писав, якщо він не повернеться з Олімпіади з медаллю, то "хотя бы с хорошим настроением и парой криков «Россия, вперед!!»". Тобто Саболдашев позиціонує свою участь в Олімпіаді не як нейтральний спортсмен, а як представник Росії;

у січні 2025 публікував фотографію (1, 2) з прапором Росії та написом "Россия Вперед". Носить одяг з гербом РФ;

у 2024 його нік в TG був @Goida_goi, що відсилається до слів "гойда" та "гой". "Гойда" стало популярним в російській культурі після 2022, коли його вжив російський актор Іван Охлобистін на концерті-мітингу честь аннексії до складу Росії ЛНР, ДНР, Запорізької та Херсонської областей. Слово означає заклик до дії,часто вживається для означення військової сили РФ. Початково "гой" означає людину що не сповідує іудаїзм, проте прихильники переваги "білої раси" використовують термін "гой" стосовно себе як маркер своєї віри в теорії змови про євреїв. Це свідчить про те, що Саболдашев має українофобські та антисемітські погляди;

Брат Ілларіона, Богдан Саболдашев у VK підписаний на групи "Патриоты Россия", в описі якої вказано "Путин - слуга Бога" та "Русские коты Z", що поширює російський націоналізм. Брат Ілларіона, Богдан Саболдашев (VK) працює начальником відділу інформаційного забезпечення та пропаганди фізичної культури і спорту у Центрі спортивної підготовки збірних команд Ленінградської області; +79149705478

Сємьонов Владіслав Владімірович



(Семенов Владислав Владимирович)



27.06.1997 Скелетон (на розгляді) Родом з Донецька, окупованого у 2014, до цього виступав під українським прапором. У 2016 опублікував свою стару фотографію у формі Донецього воєнного ліцею, який після окупації готує (1, 2) кадрів для російської армії;

в листопаді 2024 ухилився від відповіді про готовність виступати у нейтральному статусі (1, 2). На березень 2022, вже після початку російського повномасштабного вторгнення, був рядовим спортроти ЦСКА (1, 2), проте ще на 2019 він не представляв армійський клуб. +79197232109

Глазкова Анна Алєксандровна



(Глазкова Анна Александровна)



11.10.2002 Бобслей (на розгляді) Станом на січень 2025 носила одяг з російською символікою;

у 2024 вона завершила Орловський державний університет. Навчальний заклад відкрито підтримує Путіна та збройні сили РФ,на своєму сайті закликає підписувати контракт з армією;

у лютому 2025 вподобала фото колишнього бобслеїста Владислава Жаровцева (Inst) у військовій формі;

згідно з інсайдом, у 2023 отримувала дохід від філії Газпром, де працює індженером. - +79534796025,

+74857236487

Кулєшов Данііл Константіновіч



(Кулешов Даниил Константинович)



01.07.2001 Бобслей (на розгляді) В березні 2022 український скелетоніст Владислав Гераскевич опублікував повідомлення від Кулешова: "че мрази, живы еще? надеюсь в скором времени снаряд прилетит в ваш дом". Ймовірно, в контексті обговорення цього повідомлення, писав у TG вже видалені на серпень 2025 повідомлення: "как много тут любителей хохлов оказывается", "а что в этом такого? я сказал факт", "поплачь". В іншому чаті залишив пізніше видалене повідомлення "вот бы было и правда так, сразу очистим страну", проте його контекст невідомий;

у VK слідкує за провоєнними спільнотами (1, 2, 3): ДОНЕЦК ДНР НОВОСТИ СВО РОССИЯ НОВОРОССИЯ, ПАТРИОТЫ РОССИИ, Россия Консервативная, а також підписаний на Z-співака SHAMAN;

на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 у TG був підписаний на російську повоєнну групу ВЕРБ8V0ЧНАЯ. - +79175828852

Сальнікова Іріна Владіміровна



(Сальникова Ирина Владимировна)



12.02.2004 Ковзанярський спорт (нейтральна) Згідно з інсайдом, вона вже понад рік цікавиться у TG групами про політику та підтримку армії РФ;

у VK підписана на сторінку про пожежно-прикладний спорт, який пов'язаний безпосередньо з Міністерством надзвичайних ситуацій РФ. У 2016 брала участь у змаганнях з пожежно-прикладного спорту, який пов'язаний безпосередньо з Міністерством надзвичайних ситуацій РФ (1, 2). +79040410055

Іванов Нікита Даніловіч



(Иванов Никита Даниилович)



18.07.2001 Бобслей (на розгляді) Акаунт TikTok @user6943314516860, згідно з агрегаторами, належить Іванову через прив'язаний телефон. Акаунт стежить за іншими бобслеїстами, що підтверджує його належність Іванову (1, 2).

Іванов також підписаний на акаунт @cp0k0uctvie із Z-лого та матеріалами про Путіна та російську армію (1, 2). - +79066630238

Тараричєнкова Аліна Едуардовна



(Тарарыченкова Алина Эдуардовна)



29.03.2000 Скелетон (на розгляді) В лютому 2024 заявила (1, 2), що не вірить в допуск росіян до ОІ 2026;

у листопаді 2024 в інтерв'ю заперечувала (1, 2) готовність змінити спортивне громадянство для доступу до міжнародних стартів, також сказала що її напружує перспектива виступати під нейтральним прапором. Згідно з публікаціями у TG та сайті Росгвардії на листопад 2023 та лютий 2024 (1, 2), вона має звання прапорщика Федеральної служби військ національної гвардії Росії.

Робота матері у владних структурах:

мати Аліни, Тарарыченкова Оксана Юрьевна (22.01.1974, +79155092615, TG ID: 1803149744, @oksanatarar, VK, [email protected], [email protected]), є керівницею (1, 2) Управління з організаційної роботи, молодіжної політики, зв'язкам з ГО адміністрації міста Орел;

5 серпня 2025 сторінка Управління, яке очолює Оксана, зробила репост (1, 2) публікації мера Орла, в якій йшлося: "... Сегодня наследники поколения победителей самоотверженно сражаются с приверженцами идеологии нацизма на полях СВО. Сотни наших земляков в составе боевых подразделений российской армии прямо сейчас, в эту минуту ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения. Они выполняют главную задачу — защищают нашу историю, нашу веру, наш суверенитет, наше право на возможность жить и трудиться под мирным небом. И Орёл продолжает поддерживать своих защитников в этой священной борьбе....";

2 серпня 2025 Управління зробила репост (1, 2) від міської адміністрації до Дня ВДВ. У тексті відзначається також участь дестантників у війні проти України;

в червні 2025 Управління опублікувало допис (1, 2) про заборону відеозйомки військових та роботи ППО, а також привітання мера (1, 2) до Дня Росії, де зокрема позитивно згадується Путін та військові на "СВО";

у травні 2025 Управління зробило репост допису (1, 2) про долучення орлівських школярів до воєнізованої молодіжної організації Юнармія;

в грудні 2024 вона стала (1, 2) заступницею керівника новоствореної указом Путіна Ради із захисту традиційних російських духовно-моральних цінностей, культури та історичної пам'яті;

у жовтні 2024 вона була (1, 2) учасницею робочої групи у спавах козацтва при адміністрації м. Орел. +79015505204,

+79155011169,

+79654944812

Куришева Анастасія Ніколаєвна



(Курышева Анастасия Николаевна)



18.03.1999 Бобслей (на розгляді) Підписана на канал Макс Рудада | Беспредел ТЦК, автор якого критикує мобілізацію до ЗСУ. У квітні 2025 залишила коментар (1, 2) "У него столько денег было , давно мог свалить я думаю" …";



у травні 2024 збиралась на збори в окупований Крим (1, 2);



у VK стежить за ігровим стрімером ТриКолорТитан или Леха, який використовує Z-лого, російський прапор та зображення військових. - +79997891882