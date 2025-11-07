Українська правда
НЕ нейтральні атлети на ОІ-2026: 56 російських спортсменів, що підтримують режим Путіна

Станіслав Лисак, Микола Дендак, Денис Шаховець — 7 листопада 2025, 12:00
Колаж: Ганна Станович
НЕ нейтральні атлети на ОІ-2026: 56 російських спортсменів, що підтримують режим Путіна

До початку XXV зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо залишається менше як три місяці. У той час, коли весь світ готується до головного спортивного свята чотириріччя, питання участі російських спортсменів на ОІ досі є актуальним.

Попри офіційні заборони й формальну "нейтральність" росіян через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, чимало потенційних учасників Олімпіади демонструють зовсім не нейтральну позицію.

Аналітики Molfar Intelligence Institute за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" зібрали досьє на 56 російських спортсменів, які можуть поїхати на Олімпійські ігри-2026 і попри заявлену нейтральність продовжують підтримувати війну проти України або публічно демонструють лояльність до режиму Путіна.

Від президентських грантів до військових Росгвардії та поїздок в окупований Крим – їхні біографії, соціальні зв'язки та інформаційна поведінка стали основою для великого дослідження, що в черговий раз доводить, що нейтральність росіян у спорті існує лише під час міжнародних змагань.

До переліку спортсменів, що продемонстрували свою "нейтральну" позицію потрапили представники бобслею (26), скелетону (9), шорт-треку (6), скі-альпінізму (5) ковзанярського спорту (4), фігурного катання (4) та гірськолижного спорту (2).

Згідно з критеріями нейтральності, які МОК запроваджував напередодні літніх Олімпійських ігор у Парижі, щоб отримати свій статус представники Росії та Білорусі мають:

  • Виступати виключно індивідуально, без представлення команди, клубу чи національної федерації РФ або Білорусі;
  • Не висловлюватися публічно та не демонструвати підтримку війни Росії проти України чи будь-яких інших дій держав, що суперечать Олімпійській хартії;
  • Не належати до збройних сил, силових або безпекових структур (Міністерство оборони, ФСБ, Росгвардія, МВС, білоруські аналоги тощо;
  • Не брати участі у пропагандистських заходах, пов'язаних із державними інтересами, символікою або політичними заявами Росії та Білорусі;
  • Не мати договірних, фінансових або організаційних зв'язків із державними структурами чи установами, що підпадають під санкції МОК або міжнародних органів;
  • Не використовувати публічні чи цифрові канали (соцмережі, ЗМІ, інтерв'ю) для просування будь-яких політичних або націоналістичних меседжів;
  • Підписати офіційну "Декларацію нейтральності" (Declaration of Neutrality), яка є юридично обов'язковою для спортсмена і його персонали

Попри чітко прописані правила, МОК не завжди забезпечує їхнє ретельне виконання. Фактична поведінка багатьох "нейтральних" атлетів із Росії свідчить про те, що чимало критеріїв порушується, зокрема про долученість до силових структур, отримання фінансових винагород або публічна підтримка війни в Україні.

Ситуація з нейтральними спортсменами з Росії викликає дедалі більше занепокоєння, адже навіть заборона на виступи росіян міжнародними федераціями в окремих видах спорту, як ось у санному чи бобслею та скелетону, визнаються незаконною, що може відкрити шлях російським атлетам до Олімпійських ігор.

Водночас МОК зберігає компромісну позицію, не забороняючи повністю виступати представникам Росії та Білорусі, попри порушення правил нейтральності, залишаючи їх під прапором AIN (individual neutral athlete).

Нижче представлені 56 спортсменів з Росії діяльність яких проаналізували в Molfar Intelligence Institute. Аналітики зібрали дані про публічні заяви про підтримку російської армії, підписки в соцмережах, коментарі та вподобайки під дописами на підтримку російських військових або влади, відвідування окупованих Росією території України, участь в заходах організованих владою, залученість до силових структур та інше.


Ім`я та дата народженняКатегоріяПідтримка війни/владиУчасть у державних заходах та зв`язки з держструктурамиКонтакти
Фьодоров Андрєй Ігорєвіч

(Федоров Андрей Игоревич)

24.09.1989

Скі-альпінізм

(нейтральний)

  • Підписаний на VK сторінку Z-блогера та волонтера "Крупнокалиберный переполох";
  • у 2024 зберіг відео-уривок з радянського кінофільму з назвою "Боротьба з бандерівцями";
  • у VK підписаний на російського дизайнера та блогера Артемія Лєбєдєва, який з 2017 під українськими санкціями за відвідування окупованих територій, та публічно підтримує військову агресію проти України.
  • Батько Андрєя, Ігорь, на сторінці у VK публікував багато пропагандистських дописів на тему Другої світової війни (приклади: 1, 2, 3, 4).
  • Також батько на сторінці у VK публікував:


  1. у травні 2025 – допис з негативним контекстом про ЗСУ (1, 2);
  2. у листопаді 2024 — допис про радянсько-фінську війну, у якому замовчувались причини війни, натомість описувався "подвиг" радянських військових (1, 2);
  3. у жовтні 2024 – відео про "мужність героїв СВО" (1, 2);
  4. у квітні 2022 – допис на сторінці VK, у якому через особисті історії льотчиків і командирів виправдовується злочинне збиття військами СРСР пасажирського канадського літака у 1978 (1, 2).
  • У травні 2024 він взяв участь в етапі Кубка Росії з гірськолижного альпінізму в Зеленій Поляні.
  • У лютому 2024 виграв золоту медаль у змішаній естафеті зі скі-альпінізму на Всеросійській зимовій спартакіаді в Нижньому Тагілі.
  • У 2011 він закінчив аерокосмічний факультет Балтійського державного технічного університету "Воєнмєх" за спеціальністю "Лазерна техніка".
  • У 2024 брав участь у приватній гонці від компанії добутку природнього газу "Новатек" (1, 2).
Facebook;
Instagram;
VK;
TG id: 986091994;
TG-channel;
[email protected];
LiveJournal;
+79218966853

Філіппов Нікіта Алєксєєвіч

(Филиппов Никита Алексеевич)

22.11.2002

Скі-альпінізм

(нейтральний)

  • У VK підписаний на сторінку Росгвардії.
  • У червні 2024 опублікував допис до Дня Росії (1, 2).
  • У липні 2025 опублікував допис з фото у футболці "Я люблю РФ" (1, 2).
У 2024 брав участь у перегонах, одягнений у спонсорську футболку російської нафтогазової компанії "Лукойл" (1, 2).Instagram;
VK;
МойМир;
TG id: 446454668;
TG-channel;
[email protected];
[email protected];
+79245864522
Якімов Павєл Алєксандрович

(Якимов Павел Александрович)

03.07.1992

Скі-альпінізм

(нейтральний)

  • У VK підписаний на сторінку "Эту страну не победить", в описі якої міститься підпис "Путин одобряет".
  • Підписаний на сторінку ЦСКА (Центральний спортивний клуб армії) "Самара".
  • Батько Павла, Алєксандр, у VK підписаний на сторінки пропагандиста Юрія Подоляки (1, 2), Z-воєнкорів Алєксандра Коца, Поддубного, Сладкова, сторінку про американського проросійського блогера Такера Карлсона, сторінку "Сводки СВО" та спільноту руху прихильників Путіна "Народний Фронт".
  • Ймовірно, станом на 2021, брат Павла (1, 2, 3), Артьом Козловскій, працював у Міністерстві надзвичайних ситуацій РФ (1, 2).
  • Згідно з інсайдом, у 2020 Павєл отримував заробітню плату від міського управління Міністерства внутрішніх справ РФ та від Міністерства спорту РФ.
Facebook;
Instagram;
VK;
TG id: 5324926999;
Pinterest;
[email protected];
[email protected]
;+79135194059
Прохорова Варвара Алєксандровна

(Прохорова Варвара Александровна)

27.12.1991

Скі-альпінізм

(нейтральна)

  • У VK підписана на сторінку "3-х зимових Всесвітніх військових ігор 2017".
  • Мати Варвари, Інесса, у 2025 поширювала дописи правої російської спільноти "Русская Община" (1, 2).
  • З 2015 до 2017 була членкинею ЦСКА.
  • У 2023 сфотографувалась перед участю у змаганнях у формі зі спонсортсвом нафтогазової компанії "Лукойл" (1, 2). Також публікувала відео з атрибутикою "Лукойл" у грудні 2022 (1, 2).
Facebook;
Instagram;
VK;
OK;
МойМир;
TG-channel;
TG id: 222898204;
[email protected];
[email protected];
+79261331711;
+79998475934
Щєрбаков Мірон Артьомовіч

(Щербаков Мирон Артёмович)

02.09.2006

Гірськолижний спорт

(недопущений)

  • У січні 2025, ймовірно, брав участь у страйкбольній грі у формі солдата ЗС РФ. Коментував фото з гри як "вплив мілітаризації суспільства" та цитував пісню про російських військових в описі (1, 2).
  • Згідно з підписками у VK, цікавиться військово-тактичними іграми (страйкболом та пейнтболом) (1, 2)
  • Підписаний на сторінку виробника тактичного спорядження Wartech, що відомий своєю підтримкою армії РФ та війни (1, 2).
У 2025 брав участь у змаганнях на території Італії у формі з символікою російської нафтогазової компанії Gazprom (1, 2).Instagram;
VK;
МойМир;
[email protected];
[email protected],
+79619607786,
+79146288721;

Коржова Ксєнія Романовна

(Коржова Ксения Романовна)

30.09.2004

Ковзанярський спорт (нейтральна)Згідно зі збереженими скріншотами, опублікованими у відео на YT, у 2024 Ксєнія ставила вподобайки на дописах про Юнармію (1, 2) та на дописі про "парад побєди".Сестра, Коржова Вєроніка, брала участь у змаганнях Міністерства надзвичайних ситуацій РФ (1, 2) і навчається в Івановській пожежно-рятувальній академії ДПС МНС РФ.Instagram;
VK;
[email protected], [email protected];
+79110628685,
+79658046273
Саютіна Алєксандра Вадімовна

(Саютина Александра Вадимовна)

14.05.2001		Ковзанярський спорт (нейтральна)
  • Згідно зі збереженими скріншотами, опублікованими у відео на YT, в Inst, підписана на сторінку мера Москви Собяніна (1, 2, 3).
  • Згідно зі збереженими скріншотами, опублікованими у відео на YT, у 2024, Алєксандра поставила вподобайку на допис про Юнармію (1, 2).
-Instagram;
VK;
[email protected];
+79160428776
Серьогіна Єлєна Вадімовна

(Серёгина Елена Вадимовна)

30.12.2001

Шорт-трек

(нейтральна)

  • У 2022-2023 продовжувала носити одяг з емблемою Російського Олімпійського комітету (1, 2, 3, 4).
  • У в списку друзів VK вона має Оксану Виноградову (VK), воєнкора Ярославської області.
  • У 2021 вона перебувала в окупованому Криму; - у 2019 отримала грант від Путіна за особливі спортивні досягнення.
  • У 2025 батько Елени, Вадим Серёгин, опублікував у VK привітання з Днем захисника вітчизни. У 2024 опублікував фото, ймовірно військового з прапором танкових військ Росії.
-Instagram;
VK;
OK;
TG-id: 964750523;
[email protected];
+79038298671
Котмаков Пьотр Пєтровіч

(Котмаков Петр Петрович)

09.11.2005		Шорт-трек (нейтральний)Згідно з публікацією (1, 2, 3), у травні 2025 він став новобранцем спортивної роти російського "Центрального Спортивного Клуба Армии" (ЦСКА). У публікації вказано, що протягом тижня вони вивчали радіаційний, біологічний та хімічний захист, військовий статут та стройову підготовку. На церемонії був присутній заступник Міністра оборони генерал армії Юнус-Бек Євкуров, а також голова так званої "ДНР" Денис Пушилін.-Facebook;
Instagram;
VK;
[email protected],
[email protected],
[email protected];
+79127856234

Горбачьова Аліна Дмітрієвна

(Горбачева Алина Дмитриевна)

23.07.2007

Фігурне катання

(нейтральна)

У травні 2022 на приватному відпочинку вона носила кепку з символікою Росії. Станом на 2025 досі носить (1, 2) спортивну форму з символікою Росії.
  • У 2025 брала участь у Кубку Першого каналу з фігурного катання. Перший канал - загальноросійський пропагандистський державний канал, що з 2022 перебуває під санкціями США, як такий що належить чи приносить користь владі РФ.
  • У 2024 в ході промо кампанії (1, 2) Першого каналу відвідувала Магнітогорський Металургійний комбінат, який з 2022 внесений в санкційний список України за те що проводить спільні акції з Союзом добровольців Донбасу, організацією російських найманців, близькою до групи Вагнера, а також співпрацює з АТ "Камаз", виробником військових броньованих автомобілів. З 2023 комбінат включений в санкційний список Великобританії.
Instagram;
VK;
TG-id: 5134695459;
[email protected];
+79690343211
Малих Ілля Владаміровіч

(Малых Илья Владимирович)

21.08.1991

Бобслей

(на розгляді)

У Facebook він вказує ЦСКА як місце роботи.X;
VK;
OK;
Facebook;
TG;
TG ID: 851354956;
TG ID: 2027166366;
[email protected],
[email protected],
[email protected];
+79032045000,
+79998043795,
+79515146844
Андріанов Максім Владімірович

(Андрианов Максим Владимирович)

27.02.1988

Бобслей

(на розгляді)

  • У березні 2022 знявся у відео Мінспорту Краснодарського краю, де просувалось проведення паралімпійських ігор у РФ. Спортсмени, зокрема Андріанов, висловлювали слогани "Росія своїх не кидає", відео завершується Z-символом, серед хеш-тегів посту: #zанаших #русскаявесна #СвоихНеБросаем #ЗАНАШИХ #ЗаНаших #ЗаПрезидента #РусскихНеБросаем #ВеримвРоссию #народРоссии #спортzанаших.
  • Вподобав фото колишнього бобслеїста Владислава Жаровцева у військовій формі від лютого 2025.
  • У 2021 отримав від ЦСКА RUB 139k;
  • до 2020 на сайті ЦСКА публікувались (1, 2) новини, де Адріанова називали "армійський бобслеїст".
+79233676683

Макарова Анастасія Андрєєвна

(Макарова Анастасия Андреевна)

09.12.1998

Бобслей

(на розгляді)

  • У березні 2022 знявся у відео Мінспорту Краснодарського краю, де просувалось проведення паралімпійських ігор у РФ. Спортсмени, зокрема Макарова, висловлювали слогани "Росія своїх не кидає", відео завершується Z-символом, серед хеш-тегів посту: #zанаших #русскаявесна #СвоихНеБросаем #ЗАНАШИХ #ЗаНаших #ЗаПрезидента #РусскихНеБросаем #ВеримвРоссию #народРоссии #спортzанаших.
Макарова є військовослужбовицею Росгвардії, на листопад-2022 та лютий-2024 була прапорщицею.+79151248128,
+74955038180

Гумєннік Пьотр Олєговіч

(Гуменник Петр Олегович)

11.04.2002

Фігурне катання

(нейтральний)

  • У серпні 2022, Гуменник опублікував фото разом зі Стасом Борецьким, російським музикантом і шоуменом, який відкрито підтримує війну, відвідував окупований Маріуполь (1, 2, 3).
  • Брат Петра, Іван Гуменник (VK) у VK підписаний на групу "Русские коты | Z", що поширює російський націоналізм, підтримує військове вторгнення Росії в Україну;
  • батько Петра, Олег Гуменюк, є протоіреєм у Храмі Покрова Пресвятої Богородиці при Санкт-Петербузькому політехнічному інституті. Настоятелем храму і начальником Олега є Олександр Румянцев, який у 2024 отримав подяку від Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) за організацію та проведення круглого столу "Роль і значення традиційних цінностей у процесі реінтеграції народів і країн колишнього СРСР". Храм Покрова Пресвятої Богородиці у якому служить батько Петра, Олег Гуменник, публічно підтримує політику Путіна та вторгнення російських військ в Україну, допомагає російським військовим гуманітарною допомогою (1, 2, 3, 4, 5, 6)
-+79046010151

Дікіджі Владіслав Максімовіч

(Дикиджи Владислав Максимович)

22.08.2004

Фігурне катання

(нейтральний)

  • У 2024 носив (1, 2) одяг з брендування Газпром, найбільшою російської корпорації, яка перебуває під санкціями США.
  • Батько Владислава, Максим Дикиджи у TG цікавиться ЛНР, групами у підтримку Путіна та армії РФ, російською ідеєю.
У 2024 брав участь у Кубку Першого каналу по фігурному катанню. Перший канал - загальноросійський пропагандистський державний канал, що з 2022 перебуває під санкціями США, як такий що належить чи приносить користь владі РФ.+79650715321

Гайтюкєвіч Ростіслав Сєргєєвіч

(Гайтюкевич Ростислав Сергеевич)

16.03.1994

Бобслей

(на розгляді)

-Згідно з інсайдом, у 2021 він отримав дохід від ФАУ МО РФ ЦСКА (підпорядковується Міноборони РФ) RUB 441k. Згідно з сайтом організації, у 2016-2021 він вказувався (1, 2) на сайті ЦСКА як представник клубу. У VK він підписаний на сторінку клубу.+79999798875
Циганова Анастасія Владіміровна

(Цыганова Анастасия Владимировна)

02.06.2003

Скелетон

(на розгляді)

  • У її Instagram з весни 2025 закріплене відео (1, 2) з трибуни на футбольному матчі московського Спартака, де вболівальники співають воєнну пісню "Катюша": "И бойцу на дальнем пограничье От Катюши передай привет...";
  • навчаючись у московській ГБОУ Школа 709, була (1, 2, 3) частиною військово-патріотичного клубу "Кадети-жуковці";
  • у 2022 відвідувала окупований Крим (1, 2);
  • у VK вона є членкинею спільноти "Сторонники Единой России";
  • підписана на блогера Сергея Трифонова, який публікує, провоєнні, антиукраїнські та антиєвропейські матеріали (1, 2, 3, 4, 5);
  • стежить за сторінкою Мінспорту РФ, Міхаілом Дегтярьовим, який просуває роботу на окупованих територіях, займається допомогою армії, та підтримує військових, які беруть участь у війні проти України;
  • підписана на колишнього спортсмена Максима Карамашева, який глорифікує російську армію: "Победили в 40-е, победили в 90-е и обязательно победим и сейчас!", публікує вірші про російських військових (1, 2).
-

+79190701673,
+79997751673

Посашков Іван Міхайловіч

(Посашков Иван Михайлович)

06.08.2004

Шорт-трек

(нейтральний)

-+79117520867

Єфімов Алєксандр Сєргєєвіч

(Ефимов Александр Сергеевич)

30.07.1994

Бобслей (на розгляді)-На сайті ЦСКА Ефимов був вказаний представником клубу у листопаді 2024 (1, 2) та березні 2025 (1, 2).+79105520223
Лаптєв Алєксєй Алєксандровіч

(Лаптев Алексей Александрович)

13.05.1998		Бобслей (на розгляді)У січні 2024 в інтерв'ю говорив про бажання взяти участь в ОІ-2026, і пов'язував можливий допуск росіян до ОІ із "нормалізацією у світовому спорті".На сайті ЦСКА Лаптєв був вказаний представником клубу у листопаді 2024 (1, 2) та березні 2025 (1, 2).+79826174895,
+79122415710
Князєва Поліна Алєксєєена

(Князева Полина Алексеевна)

10.04.2003		Бобслей (на розгляді)

У VK вона підписана на спільноту "В зоне СВО | Сильная Россия | Новости";

у квітні 2025 вона одягала уніформу з гербом Москви;

згідно з публікацією, на грудень 2022 вона була студенткою 2 курсу Російського Університету Спорта "ГЦОЛИФК". Згідно з постами у VK-спільноті університету, в листопаді 2023 університет підтримав (1, 2) акцію з написання листа учаснику так званого "СВО", а в січні 2024 було вказано (1, 2), що навчальний заклад регулярно надає підтримку та надсилає гуманітарну допомогу російським військовослужбовцям;

на 2019 вона була вказана (1, 2) як представник московського навчального закладу "ГБОУ "Воробьевы горы", учні котрого в січні 2024 шили (1, 2) маскувальні сітки для російських військових.

Її мати, Ольга Князєва, у VK підписана на спільноту "Новости России", де на фото військовослужбовець армії Росії, а в описі вказано, що це "Блог бойца с СВО!".

Згідно з інсайдом, у 2022 її мати Ольга Князєва отримувала RUB 885k доходу від Златоустовського міського округу.+79128060200
Попов Богдан Максимівіч

(Попов Богдан Максимович)

06.06.2003

Скелетон

(на розгляді)

-+79135895083
Рукосуєв Євгєній Олєговіч

(Рукосуев Евгений Олегович)

02.09.1999

Скелетон

(на розгляді)

Вподобав фото колишнього бобслеїста Владислава Жаровцева у військовій формі від лютого 2025.+79234511711

Зайцев Алєксєй Ніколаєвіч

(Зайцев Алексей Николаевич)

17.09.1993

Бобслей

(на розгляді)

  • Вподобав фото колишнього бобслеїста Владислава Жаровцева у військовій формі від лютого 2025;
  • публікація у VK від березня 2016, закріплена нагорі стрічки: "Когда ты стоишь на пьедестале и играет гимн России, ты гордишься в первую очередь своей страной,а не собой, хоть и понимаешь, что сегодня, ты лучший в мире. Смотришь, как поднимется твой флаг над всеми, и осазнаешь, глядя назад, сколько сделано и пережито , и все это, лишь ради того,чтоб на мгновенье ощутить именно эти чувства...";
  • у VK підписаний на Алабуга Политех, на базі якого працює виробництво ударних безпілотників. Організація публікувала допис, в якому звеличувала Сталіна, у травні 2025 там проводився військово-патріотичний захід для молоді;
  • в анкеті на сайті федерації бобслею він вказав, що Росія - країна, яка вражає його найбільше. У майбутньому хоче стати президентом федерації бобслею, або отримати посаду в Мінспорту.
  • У 2021 отримав від ЦСКА RUB 142k;
  • вказувався як представник військового клубу у 2017.
+79199914587,
+79189508338
Кондратєнко Васілій Вʼячєславовіч

(Кондратенко Василий Вячеславович)

02.09.1989		Бобслей (на розгляді)-
  • У 2021 отримав від ЦСКА RUB 148k.
  • У 2019 отримав від ЦСКА RUB 546k.
  • На його сторінці VK місцем роботи вказано ООО "Газпром" ОАО 'Газпром трансгаз Краснодар".
+79024048455,
+78612577010
Дубінко Стєпан Павловіч

(Дубинко Степан Павлович)

09.03.2002		Бобслей (на розгляді)
  • У TG на 2020 був підписаний на авіаційну групу вищого пілотажу "Стрижи" (АВГП "Стрижи"), яка функціонує на базі 234-го гвардійського Проскуровського авіаполку. Займаються польотами на авіашоу та урочистих заходах на винищувачах МиГ-29. У квітні 2022 вітав (1, 2) організацію з ювілеєм;
  • у TG одна з фото його профілю - знімок в одязі з атрибутикою ВКС РФ;
  • в липні 2024 в групі TG "Chat для обсуждения рэпа", після коментаря іншого користувача "а олимпийские игры открывал голый смурф или эт я не понял" (про костюмованого персонажа в ролі давньогрецького бога Діоніса), Дубинко відповів (1, 2): "Не показалось, просто в очередной раз Европа показала себя". В сусідніх коментарях також висловлювалась критика Європи і гомофобні погляди (1, 2, 3).
  • У листопаді 2020 вказувався (1, 2) на сайті ЦСКА рядовим спортроти в окупованому Севастополі;
  • був вказаний (1, 2) представником ЦСКА на змаганнях у березні 2025.
+79892922211
Міхнєвіч Лєонід Міхайловіч

(Михневич Леонид Михайлович)

17.08.2001		Бобслей (на розгляді)У 2021-2022 (1, 2) вказувався як рядовий спортроти ЦСКА.+79504209431
Сєришева Вєра Міхайловна

(Серышева Вера Михайловна)

12.04.1999		Бобслей (на розгляді)-+79149132642
Пєтросян Аделія Тіграновна

(Петросян Аделия Тиграновна)

05.06.2007		Фігурне катання (нейтральна)
  • Станом на 2022 вона носила одяг з надписом "Russia";
  • у 2024 проводила майстер-клас з фігурного катання, що проводився в межах проєкту мера Москви а також фестивалю "Лето в Москве". Фестиваль "Лето в Москве" відкрито підтримує вторгнення Росії в Україну, збирає кошти на потреби російських військових.
У 2024 брала участь у Кубку Першого каналу з фігурного катання. Перший канал - загальноросійський пропагандистський державний канал, що з 2022 перебуває під санкціями США, як такий, що належить чи приносить користь владі РФ.+79361054365
Трєтяков Алєксандр Владімировіч

(Третьяков Александр Владимирович)

19.04.1985

Скелетон

(на розгляді)

  • У VK підписаний на російські провоєнні спільноти (1, 2, 3): ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА; Повёрнутые на войне; Газета "СПЕЦНАЗ РОССИИ"; Новости RT на русском; Типичный Милитарист; Телеканал "ЗВЕЗДА"; - РИА Новости; Минобороны России; Калашников; Телерадиокомпания "ЗВЕЗДА"; Владлен Татарский.
  • З нагоди 9 травня, у TG-каналі дружини, Марії Третьякової було опубліковано допис-привітання (1, 2) з фото їхньої дитини, вдягненої у військову форму. На комертар Александра, що дитині личить форма, Марія відповіла (1, 2): "В военку пойдет))) Мальчикам в принципе идет форма)". У травні 2022 його дружина опублікувала критичний допис про рекламу Calvin Klein, де був зображений вагітний чоловік. У відповіть Александр прокоментував (1, 2): "На Украину его, пусть воют за свои.
  • Є представником ЦСКА, на сайті клубу має окремий профіль (1, 2), згідно з яким Третьчяков був нагороджений медаллю ордену "За заслуги перед вітчизною" 2 ступеню;
  • у квітні 2025 в інтерв'ю підтверджував (1, 2) що його членство в ЦСКА є потенційною перешкодою для допуску;
  • у березні 2022 його називали (1, 2) армійським спортсменом;
  • у 2022 ЦСКА вітав його з днем народження (1, 2), бажаючи перемог і рекордів на благо вітчизняному спорту та клубу;
  • у 2021 отримав від ЦСКА RUB 348k, 2019 - 560k.
+79029218330,
+79199914587
Віноградская Ольга Анатолєвна

(Виноградская Ольга Анатольевна)

17.08.1999

Бобслей

(на розгляді)

  • Вподобала фото колишнього бобслеїста Владислава Жаровцева у військовій формі від лютого 2025;
  • у травні-червні 2021 мала реєстрацію в окупованому Криму;
  • у грудні 2024 в TG-чаті з друзями, де Ольга брала участь у переписці, жартівливо використовувалась фотографія з Путіним. До цього в жовтні 2024 сама Ольга також надсилала (1,2) в чаті зображення-мем з Путіним.
-+79175064296

Жестянкін Максім Євгєнєвіч

(Жестянкін Максім Євгєнєвіч)

26.02.1996


Бобслей

(на розгляді)

  • Вподобав фото колишнього бобслеїста Владислава Жаровцева (Inst) у військовій формі від лютого 2025;
  • у 2016-2017 служив (1,2) у в/ч 03908 (належить до центру попередження про ракетний напад) в роті охорони, закінчив службу у званні сержанта (1,2). У березні 2017 брав участь у чемпіонаті 15 армії з єдиноборств, в травні 2017 виступав з військовими з нагоди святкування 9 травня;
  • в VK він вказує, що працює у спортивному клубі "Сибірський Воїн" (присутній на фото організації). У квітні 2023 клуб брав участь у змаганнях (1,2), де гостем був військовий, а на трибуні висів військовий прапор;
  • у TG у липні 2024 критикував ОІ 2024: "Вчера смотрел и офигивал... мне как члену сборной России очень стыдно за Париж. Надеюсь зимние ОИ будут адекватные и с Россией";
  • у липні 2025 писав про вибухи під час атаки українських БПЛА на російські військові аеродроми у коментарях каналу Филиппенко,Иркутск, де просуваються провоєнні антиукраїнські наративи. Зокрема, у серпні 2025 просувався погляд, що Росія веде в Україні де-факто війну зі США, а також віталась окупація українських територій.
  • У вересні 2024 під час сесії Законодавчих зборів Іркутської області, був нагороджений (1,2) грамотою.
+79087757172,
+79025460233

Голубєв Кірілл Сєргєєвіч

(Голубев Кирилл Сергеевич)

26.02.1996

Бобслей

(на розгляді)

  • Вподобав фото колишнього бобслеїста Владислава Жаровцева (Inst) у військовій формі від лютого 2025;
  • В серпні 2023 Голубєв разом зі своїм батьком взяв участь у форумі Территория смыслов, який організовує Росмолодежь, де мали дискусію з представниками молодіжного руху Движение Первых (VK), Співзасновником руху є молодіжна мілітаристська структура Юнармія. Движение Первых проводить воєнізовані заходи для молоді (1, 2, 3), працює зокрема і на окупованих територіях.
  • Батько Кирилла, Сєргєй Голубєв (28.01.1978, +79774512620, +79775327487, TG ID: 1102314126, [email protected], VK, Inst) - Віце-президент Федерації бобслею Росії. Він відзначився провладними та провоєнними діями:
  • на початку російського вторгнення в Україну, 05.03.2022, він опублікував відео (1, 2) з кадрами другої світової, які супроводжувались словами "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!";
  • в червні 2022, 2023 він публікував дописи до Дня Росії;
  • також в червні 2022 опублікував пост про плани розвивати спорт в окупованому Маріуполі;
  • у вересні 2023 публікував (1, 2) фото з Держдуми;
  • у 2024 та 2025 публікував фото з окупованого Криму, де виступав (1, 2) на заході Таврида Арт під керівництвом Росмолодежі;
  • у березні 2025 виступав у Президентському ліцеї Сіріус, на базі якого планувалось створити бобслейну інфраструктуру.
+79897597035,
+79771385204
Мамєдова Єлєна Ельчіновна

(Мамедова Елена Эльчиновна)

06.06.1994

Бобслей

(на розгляді)

  • У TG в жовтні 2022 вона була активна (1, 2) у спільноті допомоги російським військовим у місті Бочугар Воронезької області;
  • Мамедова з Воронежу, проте у 2021 була зареєстрована в окупованому Криму;
  • в інтерв'ю у лютому 2023, на відповідаючи на питання про недопуск російських спортсменів до міжнародних змагань, вона сказала, що при поверненні в майбутньому, у російських спотсменів "з'явиться злість щоб повернути все своє впущене, довести що вони все одно найсильніші та найкращі, які б не були складні обставини".
-+79081381631
Чєрних Любов Міхайловна

(Черных Любовь Михайловна)

26.11.1995

Бобслей

(на розгляді)

  • У квітні 2023 взяла участь (1, 2) у зустрічі з представниками владної партії "Єдина Росія" та організації "Молодая Гвардия", зробила репост про захід у VK.
+79130399274
Усиніна Ульяна Алєксандровна

(Усынина Ульяна Александровна)

14.06.2002

Скелетон

(на розгляді)

  • У VK підписана на сторінку воєнно-спортивного клубу Гвардеец;
  • у липні 2025 відвідувала окупований Севастополь (1, 2).
-+79282810812,
+79951913676
Іпатов Максім Алєксандровіч

(Ипатов Максим Александрович)

27.02.1997

Бобслей

(на розгляді)

-+79321200575
Лопін Дмітрій Васілєвіч

(Лопин Дмитрий Васильевич)

29.07.1991

Бобслей

(на розгляді)

  • Вподобав фото колишнього бобслеїста Владислава Жаровцева (Inst) у військовій формі від лютого 2025;
  • У вересні 2023 був урочистим гостем (1, 2, 3, 4) на заході місцевої влади Новоросійська;
  • у VK він підписаний на сторінку місцевого депутата Владіміра Кіма, який є колишнім військовим та нагороджений відомчою медаллю МО РФ (1, 2).
+79180772453
Сєргєєва Надєжда Вікторовна

(Сергеева Надежда Викторовна)

13.06.1987

Бобслей

(на розгляді)

  • У VK підписана (1, 2) на держзмі РИА НОВОСТИ та групу Итоги года с Владимиром Путиным про його щорічні інтерв'ю;
  • у грудні 2017 зробила репост допису голови Чечні, Рамзана Кадирова, в якому критикується відсторонення російських спортсменів від ОІ, стверджується про неприпустимість виступів у нейтральному статусі, та що відсторонення було через страх перед російськими спортсменами (насправді їх дискваліфікували через системне використання допінгу);
  • також у грудні 2017 зробила репост (1, 2) статті, в якій докази використання росіянами допінгу називались вигаданими, вимоги ВАДА до російських антидопінгових структур - необґрунтованими, також є натяки на вплив анексії Криму на псевдо-фіктивне звинувачення росіян в допінгу.
-+79039846563
Жеганова Анастасія Павловна

(Жеганова Анастасия Павловна)

07.05.2004

Шорт-трек

(нейтральна)

  • Станом на 2024 вона досі носить спортивну форму з символікою РФ (1, 2, 3, 4);
  • в інтерв'ю казала, що їй було "обидно", що у 2022 росіян не допустили до стартів у дисципліні;
  • в інтерв'ю за 2023 зазначала (1, 2), що їй подобається армія, і після завершення тренерської освіти вона хоче вступити у воєнний вуз.
  • Батько Анастасії, Жиганов Павєл Ніколаєвіч, станом на 2021 отримував дохід від АТ “Балтійський Завод”, що спеціалізується на будівництві військових та цивільних суден, зокрема атомних. З 2014 завод внесений в санкційний список США, з 2022 перебуває під санкціями усіх країн ЄС.
  • Станом на 2021, Анастасія отримувала дохід від Міністерства спорту Республіки Мордовія.
+79817449075
Травкін Павєл Алєксандровіч

(Травкин Павел Александрович)

15.08.1997

Бобслей

(на розгляді)

  • Вподобав фото колишнього бобслеїста Владислава Жаровцева у військовій формі від лютого 2025;
  • Дєніс Травкин (OK, VK), якого Павєл позначив у OK як брата, у 2014-2015 публікував фото з військової служби, у 2020 публікував фото (1, 2) зі святкування дня ВДВ, на його формі був шеврон воєнної розвідки РФ. Він підписаний на групу 83 ОДШБ, яка бере участь у російському вторгненні в Україну (1, 2);
  • Антон Травкін (OK, VK), також вказаний Павлом як брат, лайкав публікації про російських військових;
  • 2 березня 2022, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, батько Павла, Александр Травкін (VK), опублікував (1, 2) фото білборду з фото Павла, на честь його участі у ОІ 2022, та підписав: "За это мне не стыдно перед врагом я уже и за эту гордость которую мне дал сын я перегрызу горло любому Отец".
-

+79333227127,
+79994453735

Матвєєва Анна Валєрєвна

(Матвеева Анна Валерьевна)

30.11.2000

Шорт-трек

(нейтральна)

  • У VK вона підписана на сторінку Артемія Лебедєва, громадського діяча, украінофоба. У 2023 він незаконно проник на окуповану росіянами Запорізьку АЕС, за що Служба Безпеки України пред'явила йому обвинувачення;
  • у її списку друзів VK є Ніколай Коротких (VK), Заступник голови Громадської молодіжної палати при Законодавчих Зборах Челябінської області. Він відкрито підтримує Путіна, передає озброєння російським військовим, що воюють в Україні;
  • станом на 2024 вона була магістранткою кафедри ковзанярського бігу Уральського державного університету фізичної культури. Навчальний заклад відкрито підтримує російське вторгнення в Україну, і на своєму сайті мають цілий розділ з новинами про допомогу та співпрацю з російськими військовими.
  • Дід Анни (1, 2), Григорій Херсонський, у TG цікавиться (1, 2) групами про підтримку російської армії.
+79822728737
Тюріна Поліна Алєксандровна

(Тюрина Полина Александровна)

08.05.2004

Скелетон

(на розгляді)

  • Навчаючись у московській ГБОУ Школа 709, разом з іншою бобслеїсткою, Анастасією Цигановою була (1, 2) частиною військово-патріотичного клубу "Кадети-жуковці".
-+79624799449
Саболдашев (Богданов) Ілларион Сєргєєвіч

(Саболдашев (Богданов) Илларион Сергеевич)

02.05.2006

Шорт-трек

(нейтральний)

  • У публікації (1, 2) в TG, ймовірно, згадував досвід військової служби / навчання: "как будто снова в армию";
  • у пості (1, 2) в TG писав, якщо він не повернеться з Олімпіади з медаллю, то "хотя бы с хорошим настроением и парой криков «Россия, вперед!!»". Тобто Саболдашев позиціонує свою участь в Олімпіаді не як нейтральний спортсмен, а як представник Росії;
  • у січні 2025 публікував фотографію (1, 2) з прапором Росії та написом "Россия Вперед". Носить одяг з гербом РФ;
  • у 2024 його нік в TG був @Goida_goi, що відсилається до слів "гойда" та "гой". "Гойда" стало популярним в російській культурі після 2022, коли його вжив російський актор Іван Охлобистін на концерті-мітингу честь аннексії до складу Росії ЛНР, ДНР, Запорізької та Херсонської областей. Слово означає заклик до дії,часто вживається для означення військової сили РФ. Початково "гой" означає людину що не сповідує іудаїзм, проте прихильники переваги "білої раси" використовують термін "гой" стосовно себе як маркер своєї віри в теорії змови про євреїв. Це свідчить про те, що Саболдашев має українофобські та антисемітські погляди;
  • Брат Ілларіона, Богдан Саболдашев у VK підписаний на групи "Патриоты Россия", в описі якої вказано "Путин - слуга Бога" та "Русские коты Z", що поширює російський націоналізм.
Брат Ілларіона, Богдан Саболдашев (VK) працює начальником відділу інформаційного забезпечення та пропаганди фізичної культури і спорту у Центрі спортивної підготовки збірних команд Ленінградської області;+79149705478
Сємьонов Владіслав Владімірович

(Семенов Владислав Владимирович)

27.06.1997

Скелетон

(на розгляді)

  • Родом з Донецька, окупованого у 2014, до цього виступав під українським прапором. У 2016 опублікував свою стару фотографію у формі Донецього воєнного ліцею, який після окупації готує (1, 2) кадрів для російської армії;
  • в листопаді 2024 ухилився від відповіді про готовність виступати у нейтральному статусі (1, 2).
  • На березень 2022, вже після початку російського повномасштабного вторгнення, був рядовим спортроти ЦСКА (1, 2), проте ще на 2019 він не представляв армійський клуб.
+79197232109
Лєвашов Максім Євгєнєвіч

(Левашов Максим Евгеньевич)

29.12.2004

Скелетон

(на розгляді)

-+79963797324
Глазкова Анна Алєксандровна

(Глазкова Анна Александровна)

11.10.2002

Бобслей

(на розгляді)

-+79534796025,
+74857236487
Гіріна Віталіна Владіміровна

(Гирина Виталина Владимировна)

23.01.2001

Гірськолижний спорт

(недопущена)

  • У 2024 виступала на змаганнях у формі з емблемами російських нафтогазових компаній "Газпром" та TatNeft (1, 2);
  • брала участь у відкритті спортивного клубу "Воробйові гори" разом з мером Москви за відтримки влади (1, 2);
  • у 2021 отримувала виплати від Державної бюджетної установи Московської області "Центр спортивної підготовки по олімпійським видам спорту".
+79299031716
Кулєшов Данііл Константіновіч

(Кулешов Даниил Константинович)

01.07.2001

Бобслей

(на розгляді)

  • В березні 2022 український скелетоніст Владислав Гераскевич опублікував повідомлення від Кулешова: "че мрази, живы еще? надеюсь в скором времени снаряд прилетит в ваш дом". Ймовірно, в контексті обговорення цього повідомлення, писав у TG вже видалені на серпень 2025 повідомлення: "как много тут любителей хохлов оказывается", "а что в этом такого? я сказал факт", "поплачь". В іншому чаті залишив пізніше видалене повідомлення "вот бы было и правда так, сразу очистим страну", проте його контекст невідомий;
  • у VK слідкує за провоєнними спільнотами (1, 2, 3): ДОНЕЦК ДНР НОВОСТИ СВО РОССИЯ НОВОРОССИЯ, ПАТРИОТЫ РОССИИ, Россия Консервативная, а також підписаний на Z-співака SHAMAN;
  • на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 у TG був підписаний на російську повоєнну групу ВЕРБ8V0ЧНАЯ.
-+79175828852
Грігорєва Анастасія Сєргєєвна

(Григорьева Анастасия Сергеевна)

27.06.2001

Ковзанярський спорт

(нейтральна)

+79858768805
Сальнікова Іріна Владіміровна

(Сальникова Ирина Владимировна)

12.02.2004

Ковзанярський спорт

(нейтральна)

  • Згідно з інсайдом, вона вже понад рік цікавиться у TG групами про політику та підтримку армії РФ;
  • у VK підписана на сторінку про пожежно-прикладний спорт, який пов'язаний безпосередньо з Міністерством надзвичайних ситуацій РФ.
  • У 2016 брала участь у змаганнях з пожежно-прикладного спорту, який пов'язаний безпосередньо з Міністерством надзвичайних ситуацій РФ (1, 2).
+79040410055
Попов Вячєслав Євгєнєвич

(Попов Вячеслав Евгеньевич)

18.04.2002

Бобслей

(на розгляді)

  • ЦСКА:
  • представляв армійський клуб на березень 2021 (1, 2);
  • підписаний на сторінку клубу у VK.

+79048989037
Іванов Нікита Даніловіч

(Иванов Никита Даниилович)

18.07.2001

Бобслей

(на розгляді)

  • Акаунт TikTok @user6943314516860, згідно з агрегаторами, належить Іванову через прив'язаний телефон. Акаунт стежить за іншими бобслеїстами, що підтверджує його належність Іванову (1, 2).
  • Іванов також підписаний на акаунт @cp0k0uctvie із Z-лого та матеріалами про Путіна та російську армію (1, 2).
-+79066630238
Тараричєнкова Аліна Едуардовна

(Тарарыченкова Алина Эдуардовна)

29.03.2000

Скелетон

(на розгляді)

  • В лютому 2024 заявила (1, 2), що не вірить в допуск росіян до ОІ 2026;
  • у листопаді 2024 в інтерв'ю заперечувала (1, 2) готовність змінити спортивне громадянство для доступу до міжнародних стартів, також сказала що її напружує перспектива виступати під нейтральним прапором.
  • Згідно з публікаціями у TG та сайті Росгвардії на листопад 2023 та лютий 2024 (1, 2), вона має звання прапорщика Федеральної служби військ національної гвардії Росії.
  • Робота матері у владних структурах:
  • мати Аліни, Тарарыченкова Оксана Юрьевна (22.01.1974, +79155092615, TG ID: 1803149744, @oksanatarar, VK, [email protected], [email protected]), є керівницею (1, 2) Управління з організаційної роботи, молодіжної політики, зв'язкам з ГО адміністрації міста Орел;
  • 5 серпня 2025 сторінка Управління, яке очолює Оксана, зробила репост (1, 2) публікації мера Орла, в якій йшлося: "... Сегодня наследники поколения победителей самоотверженно сражаются с приверженцами идеологии нацизма на полях СВО. Сотни наших земляков в составе боевых подразделений российской армии прямо сейчас, в эту минуту ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения. Они выполняют главную задачу — защищают нашу историю, нашу веру, наш суверенитет, наше право на возможность жить и трудиться под мирным небом. И Орёл продолжает поддерживать своих защитников в этой священной борьбе....";
  • 2 серпня 2025 Управління зробила репост (1, 2) від міської адміністрації до Дня ВДВ. У тексті відзначається також участь дестантників у війні проти України;
  • в червні 2025 Управління опублікувало допис (1, 2) про заборону відеозйомки військових та роботи ППО, а також привітання мера (1, 2) до Дня Росії, де зокрема позитивно згадується Путін та військові на "СВО";
  • у травні 2025 Управління зробило репост допису (1, 2) про долучення орлівських школярів до воєнізованої молодіжної організації Юнармія;
  • в грудні 2024 вона стала (1, 2) заступницею керівника новоствореної указом Путіна Ради із захисту традиційних російських духовно-моральних цінностей, культури та історичної пам'яті;
  • у жовтні 2024 вона була (1, 2) учасницею робочої групи у спавах козацтва при адміністрації м. Орел.
+79015505204,
+79155011169,
+79654944812
Куришева Анастасія Ніколаєвна

(Курышева Анастасия Николаевна)

18.03.1999

Бобслей

(на розгляді)

  • Підписана на канал Макс Рудада | Беспредел ТЦК, автор якого критикує мобілізацію до ЗСУ. У квітні 2025 залишила коментар (1, 2) "У него столько денег было , давно мог свалить я думаю" …";

  • у травні 2024 збиралась на збори в окупований Крим (1, 2);

  • у VK стежить за ігровим стрімером ТриКолорТитан или Леха, який використовує Z-лого, російський прапор та зображення військових.
-+79997891882
Рачінськая Іріна Станіславовна

(Рачинская Ирина Станиславовна)

17.10.1988

Скі-альпінізм

(нейтральна)

  • Згідно з інсайдом, станом на листопад 2024 вона була у списку членів центральної виборчої комісії, у вибочій комісії №2302 від комуністичної партії;
  • станом на 2025 вона є спортсменкою ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия". Заклад підтримує вторгнення РФ в Україну, рекламує на своєму сайті волонтерські ініціативи на користь російських військових.
-+79166483622


