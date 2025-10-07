Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри

Міністр закордонних справ Італії наполягає на "олімпійському перемир'ї" між Україною та Росією

Володимир Максименко — 7 жовтня 2025, 14:22
Антоніо Таяні
Антоніо Таяні
ansa.it

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні висловив сподівання на укладення перемир'я серед усіх країн світу, що перебувають у стані війни.

Про це він заявив виданню ANSA.

"Ми повинні боротись за мир. Ми підтримуємо план Дональда Трампа щодо Гази та, як заявив Папа Лев, ніколи не втрачаємо надії. Рим та Італія стають перехрестям миру, розвитку та зростання", – розповів Таяні.

В кулуарах 12-ї конференції Італія – країни Латинської Америки та Карибського басейну політик висловив сподівання, що цього вдасться домогтись також й у російсько-українській війні.

Зазначимо, що схожу ініціативу мав президент Франції Еммануель Макрон у 2022 році напередодні Олімпійських ігор у Китаї – через чотири дні після церемонії закриття Росія розпочала чергову, вже повномасштабну частину війни проти України, яка бере початок з 2014-го.

Також Макрон висував подібні тези у 2024 році напередодні паризьких Олімпійських ігор, проте його не було почуто.

Нагадаємо, що зимові Олімпійські Ігри 2026 року проходитимуть у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого.

Раніше президентка МОК озвучила умови, за яких росіяни та білоруси будуть допущені до Олімпійських ігор.

війна Олімпійські ігри-2026

Олімпійські ігри-2026

Снуп Догг працюватиме на зимовій Олімпіаді: зірковий репер став оглядачем на ТБ
Марсак: Олімпіада здавалася чимось недосяжним
Марсак здобув єдину для України ліцензію у фігурному катанні на Олімпіаді-2026
Україна вперше в історії не виступить на Олімпійських іграх у танцях на льоду
Дві українські пари стартували у кваліфікаційному турнірі на Олімпіаду-2026

Останні новини