Міністр закордонних справ Італії наполягає на "олімпійському перемир'ї" між Україною та Росією

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні висловив сподівання на укладення перемир'я серед усіх країн світу, що перебувають у стані війни.

Про це він заявив виданню ANSA.

"Ми повинні боротись за мир. Ми підтримуємо план Дональда Трампа щодо Гази та, як заявив Папа Лев, ніколи не втрачаємо надії. Рим та Італія стають перехрестям миру, розвитку та зростання", – розповів Таяні.

В кулуарах 12-ї конференції Італія – країни Латинської Америки та Карибського басейну політик висловив сподівання, що цього вдасться домогтись також й у російсько-українській війні.

Зазначимо, що схожу ініціативу мав президент Франції Еммануель Макрон у 2022 році напередодні Олімпійських ігор у Китаї – через чотири дні після церемонії закриття Росія розпочала чергову, вже повномасштабну частину війни проти України, яка бере початок з 2014-го.

Також Макрон висував подібні тези у 2024 році напередодні паризьких Олімпійських ігор, проте його не було почуто.

Нагадаємо, що зимові Олімпійські Ігри 2026 року проходитимуть у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого.

Раніше президентка МОК озвучила умови, за яких росіяни та білоруси будуть допущені до Олімпійських ігор.