Бідний: Росія почала серйозно працювати над поверненням до змагань під своїм прапором
Нещодавно Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив апеляцію Федерації настільного тенісу Росії проти Європейського союзу настільного тенісу (ETTU) та визнав, що усунення російських спортсменів мало дискримінаційний характер.
Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував це рішення в ексклюзивному коментарі "Чемпіону". Також він розповів, що російська сторона розпочала серйозну боротьбу, щоб повернути собі право виступати на міжнародних турнірах під власним прапором.
– Можете прокоментувати рішення CAS щодо Федерації настільного тенісу Росії?
– А що тут коментувати? Ця боротьба відбувається постійно. Вони весь час шукають можливості щось оскаржити, десь пролізти. В рішенні суду сказано, що не були застосовані механізми нейтралітету. Насправді до цієї справи наша сторона не була залучена, тому це стало новиною для нас.
– Я просто переймаюся, щоб ця ситуація не стала прецедентом.
– Так, вони намагаються все зробити як прецедент, тут пролізти, там пролізти.. На фоні того, що в паралімпійському комітеті відбулося, це все дитячий садок.
– Чи є можливість, що в паралімпійському комітеті скасують своє рішення допустити росіян зі своєю символікою?
– Днями буде засідання Європейського паралімпійського комітету, і наші паралімпійці хочуть підняти це питання. Чи скасують, не знаю, для нас важливо, щоб італійці не дали право підняти прапор у себе на території (в Італії пройдуть зимові Олімпійські ігри 2026 – прим.). Тому ми працюємо з урядом Італії, з їхнім парламентом, з організаційним комітетом.
Я знаю, що зараз у Дєгтярьова (міністр спорту РФ – прим.) стоїть завдання повернути російський прапор на міжнародні арени. Вони створили величезний фонд, наймають юристів, європейських і всіх кого можуть. Росія взялася за це серйозно. Тому просто точно не буде. Але боремося далі.