Англійський воротар помер після нападу під час прогулянки

У вечері середи, 18 грудня, перестало битися серце голкіпера англійського Бартон Таун Джеймса Хічкока.

Про це повідомляє BBC.

Декілька днів тому на 30-річного футболіста стався напад на залізничному вокзалі міста Йорк під час прогулянки. Нападник завдав йому серйозних травм голови. Лікарі не змогли врятувати Хічкока.

Поліція затримала нападника. Ним виявився 23-річний Маккензі Дічікко, місцевий житель.

"Новини про смерть Джеймса було важко сприйняти. Це жахливо. Джеймс був популярним членом клубу. Ми всі спустошені. Ми дуже згуртований клуб", – сказав президент клубу Марк Грегорі.

Усі ігри Бартон Таун на ці вихідні були скасовані на знак поваги. Без голови сімейства залишилася дружина та дитина.

Нагадаємо, вчора поліції Відня добровільно здався хуліган, який проломив череп нападнику Рапіда.