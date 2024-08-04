Кривдниці сестер Кіченок виграли бронзу Олімпіади-2024

Іспанська пара Крістіна Букса та Сара Соррібес-Тормо обіграли чеський дует Кароліну Мухову та Лінду Носкову у матчі за третє місце тенісного турніру в парному розряді на Олімпійських іграх-2024.

Матч тривав 1 годину 14 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:2. Іспанський тандем жодного разу не подав навиліт, не допустив жодної подвійної посилки та використав 5 з 9 брейк-пойнтів.

Олімпійські ігри-2024 — Париж, Франція

Парний розряд

Матч за третє місце, 4 серпня

Крістіна Букса/Сара Соррібес-Тормо (Іспанія) — Кароліна Мухову/Лінду Носкову 6:2, 6:2

Нагадаємо, у чвертьфіналі іспанська пара обіграла українок Людмилу та Надію Кіченок. Доля зустрічі вирішилась на тай-брейку, де сестри допустили 5 помилок поспіль та програли гру.

У фіналі італійки Сара Еррані й Жасмін Паоліні зустрінуться з нейтральними спортсменками з російськими паспортами Міррою Андрєєвою і Діаною Шнайдер. Зучтріч розпочнеться о 16:30.

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