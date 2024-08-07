Штангіст Лі Фабінь з олімпійським рекордом виграв золото Парижу-2024 у ваговій категорії до 61 кг

Китайський важкоатлет Лі Фабінь зумів виграти золоту медаль у ваговій категорії до 61 кг на Олімпійських іграх-2024.

Він показав результат 310 кг. У ривку він зумів виштовхнути 143 кілограми, що є новим олімпійським рекордом. У поштовху показник Фабіня склав 167 кг.

Друге місце посів представник Тайланду Теерапонг Сілачай.

Трійку призерів замкнув американець Гемптон Морріс. Збірна США вперше з 1984 року виборола медаль у цій дисципліні. Тоді Олімпіада проходила у місті Лос-Анджелес, США.

1. 🥇 Фабінь Лі (Китай) — 310 (143 + 167)

2. 🥈 Теерапонг Сілачай (Тайланд) — 303 (132 + 171)

3. 🥉 Гемптон Морріc (США) — 298 (126 + 172)

Варто відмітити, що Фабінь виграє у цій ваговій категорії другі Олімпійські ігри поспіль — у Токіо спортсмен зумів показати результат в 313 кілограм.