Штангіст Лі Фабінь з олімпійським рекордом виграв золото Парижу-2024 у ваговій категорії до 61 кг
Китайський важкоатлет Лі Фабінь зумів виграти золоту медаль у ваговій категорії до 61 кг на Олімпійських іграх-2024.
Він показав результат 310 кг. У ривку він зумів виштовхнути 143 кілограми, що є новим олімпійським рекордом. У поштовху показник Фабіня склав 167 кг.
Друге місце посів представник Тайланду Теерапонг Сілачай.
Трійку призерів замкнув американець Гемптон Морріс. Збірна США вперше з 1984 року виборола медаль у цій дисципліні. Тоді Олімпіада проходила у місті Лос-Анджелес, США.
1. 🥇 Фабінь Лі (Китай) — 310 (143 + 167)
2. 🥈 Теерапонг Сілачай (Тайланд) — 303 (132 + 171)
3. 🥉 Гемптон Морріc (США) — 298 (126 + 172)
Варто відмітити, що Фабінь виграє у цій ваговій категорії другі Олімпійські ігри поспіль — у Токіо спортсмен зумів показати результат в 313 кілограм.