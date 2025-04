Дрейк подав до суду на Кендріка Ламара: причиною став виступ на Супербоулі

Дрейк розширив свій позов про наклеп проти Universal Music Group, заявивши, що багато людей були введені в оману щодо нього через виступ Кендріка Ламара на Супербоулі.

Про це повідомляє Reuters. Дедалі додає AP News.

Причиною стало виконання пісні "Not Like Us". Вона є дисс-треком на канадського репера.

"Запис було виконано під час Суперкубка 2025 року та транслювалося найбільшій аудиторії за всю історію халф-тайм шоу Суперкубка, понад 133 мільйони людей дивилися, у тому числі мільйони дітей, і мільйони інших, які ніколи раніше не чули цю пісню або будь-яку з пісень, що передували їй", – йдеться в зміненому позові, поданому в середу до федерального суду Манхеттена.

Хоча Ламар не використав слово "педофіл", яке було в оригінальному треку, під час виступу на грі, Дрейка задів цей факт. Він вважає, що це наклеп і буде судитися.

"Змінена скарга Дрейка робить і без того вагомі аргументи сильнішими. Дрейк розкриє докази неправомірної поведінки UMG, і UMG буде притягнуто до відповідальності за наслідки своїх непродуманих рішень", – сказав його адвокат Майкл Готліб.

Нагадаємо, Кендрік Ламар може отримати певну роль на Олімпійських іграх 2028 у Лос-Анджелесі.