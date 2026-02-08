Другу гірськолижницю евакуювали на гелікоптері після моторошної травми на ОІ-2026
Кандн Морено евакуйовують
Скриншот з відео
Гірськолижниця Канде Морено впала під час фінального заїзду змагань зі швидкісного спуску на Олімпіаді-2026, зазнавши жахливої травми.
Представниця Андорри не втримала рівновагу після стрибка. Вона впала на верхній частині траси та не змогла самостійно підвестись.
Змагання були одразу перервані. Андоррська спортсменка отримала медичну допомогу на місті падіння, після чого її вимушено евакуювали на гелікоптері.
Зазначимо, що раніше у фіналі впала також олімпійська чемпіонка Ліндсі Вонн. Її теж евакуювали на гелікоптері.