Другу гірськолижницю евакуювали на гелікоптері після моторошної травми на ОІ-2026

Гірськолижниця Канде Морено впала під час фінального заїзду змагань зі швидкісного спуску на Олімпіаді-2026, зазнавши жахливої травми.

Представниця Андорри не втримала рівновагу після стрибка. Вона впала на верхній частині траси та не змогла самостійно підвестись.

Падіння Канде Морено BREAKING: Andorra's Olympic skier Cande Moreno suffers BRUTAL downhill skiing crash moments after Lindsey Vonn

Змагання були одразу перервані. Андоррська спортсменка отримала медичну допомогу на місті падіння, після чого її вимушено евакуювали на гелікоптері.

Морено евакуйовують на гелікоптері A second skier has been airlifted off the course after a crash at the Olympic women's downhill.



Cande Moreno of Andorra’s

injury followed @lindseyvonn 's earlier hard crash.

Зазначимо, що раніше у фіналі впала також олімпійська чемпіонка Ліндсі Вонн. Її теж евакуювали на гелікоптері.