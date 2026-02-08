Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри

Другу гірськолижницю евакуювали на гелікоптері після моторошної травми на ОІ-2026

Денис Іваненко — 8 лютого 2026, 15:13
Другу гірськолижницю евакуювали на гелікоптері після моторошної травми на ОІ-2026
Кандн Морено евакуйовують
Скриншот з відео

Гірськолижниця Канде Морено впала під час фінального заїзду змагань зі швидкісного спуску на Олімпіаді-2026, зазнавши жахливої травми.

Представниця Андорри не втримала рівновагу після стрибка. Вона впала на верхній частині траси та не змогла самостійно підвестись.

Падіння Канде Морено

Змагання були одразу перервані. Андоррська спортсменка отримала медичну допомогу на місті падіння, після чого її вимушено евакуювали на гелікоптері.

Морено евакуйовують на гелікоптері

Зазначимо, що раніше у фіналі впала також олімпійська чемпіонка Ліндсі Вонн. Її теж евакуювали на гелікоптері.

Читайте також :
Фото Італійський сноубордист виступив на Олімпіаді з російським прапором на шоломі
Олімпійські ігри 2026 Гірськолижний спорт

Гірськолижний спорт

Найтитулованіша гірськолижниця всіх часів запустила власний логотип і вестиме подкаст
Повернення "черепашки". Неймовірна історія злетів і падінь легендарної Ліндсі Вонн

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік