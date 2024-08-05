Італія виграла золото Олімпіади-2024 у стендовій стрільбі

Збірна Італії завоював золото Олімпійських ігор-2024 у стендовій стрільбі (скіт) у міксті.

Італійська пара у складі Діани Бакозі та Габріеле Россетті з мінімальною перевагою перемогли США з рахунком 45-44. У битві за бронзу Китай здолав Індію.

1. 🥇 Італія

2. 🥈США

3. 🥉 Китай

Нагадаємо, Україну в стендовій стрільбі представляла Ірина Маловічко. Напередодні вона посіла 24 сходинку у кваліфікації в дисципліні скіт серед жінок та не змогла вийти у фінал турніру.

За всіма головними подіями 10 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.