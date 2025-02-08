Ігри нескорених: у Ванкувері знову запалала Олімпійська чаша

У канадському Ванкувері провели відкриття Олімпійської чаші напередодні Ігор Нескорених-2025.

Про це повідомляє пресслужба змагання.

Церемонія відкриття змагання запланована на сьогодні о 23:00 за київським часом. Ігри проходитимуть з 9 по 16 лютого.

In celebration of the Invictus Games Vancouver Whistler 2025, presented by ATCO and Boeing. The iconic Olympic Cauldron at Jack Poole Plaza was lit once again, honouring the unwavering spirit of service members and Veterans from around the world.



This powerful moment illuminated… pic.twitter.com/Y51EPneIEW — Invictus Games Vancouver Whistler 2025 (@InvictusGames25) February 8, 2025

Ігри Нескорених – це міжнародний спортивний захід з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи свої військові обовʼязки.

Спортсмени змагатимуться у таких видах спорту, як настільний теніс, пауерліфтінг, волейбол сидячі, легка атлетика, стрільба з лука, баскетбол на колісних кріслах та інші.

За інформацією Міністерства у справах ветеранів, на участь у відборі до збірної України було зареєстровано 496 кандидатів.

Зазначимо, що олімпійських вогонь у Ванкувері запалав вперше з 2010 року, коли Канада приймала зимову Олімпіаду.

Нагадаємо, на Іграх Нескорених у 2023 році збірна Україна здобула 34 медалі.