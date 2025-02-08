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Ігри нескорених: у Ванкувері знову запалала Олімпійська чаша

Володимир Максименко — 8 лютого 2025, 10:55
Ігри Нескорених
Черкаська ОДА

У канадському Ванкувері провели відкриття Олімпійської чаші напередодні Ігор Нескорених-2025.

Про це повідомляє пресслужба змагання.

Церемонія відкриття змагання запланована на сьогодні о 23:00 за київським часом. Ігри проходитимуть з 9 по 16 лютого.

Ігри Нескорених – це міжнародний спортивний захід з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи свої військові обовʼязки.

Спортсмени змагатимуться у таких видах спорту, як настільний теніс, пауерліфтінг, волейбол сидячі, легка атлетика, стрільба з лука, баскетбол на колісних кріслах та інші.

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За інформацією Міністерства у  справах ветеранів, на участь у відборі до збірної України було зареєстровано 496 кандидатів.

Зазначимо, що олімпійських вогонь у Ванкувері запалав вперше з 2010 року, коли Канада приймала зимову Олімпіаду.

Нагадаємо, на Іграх Нескорених у 2023 році збірна Україна здобула 34 медалі.

Ванкувер Ігри Нескорених

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