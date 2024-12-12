Олімпійський чемпіон Парижа встановив світовий рекорд на чемпіонаті світу з важкої атлетики

На чемпіонаті світу з важкої атлетики, який проходить у Бахрейні, 20-річний болгарин Карлос Насар зумів підняти у ривку 183 кг, що є новим світовим рекордом у його ваговій категорії.

Про це повідомляє International Weightlifting Federation.

Karlos Nasar sets a new world record at 183kg, and doesn't seem to have had much issue with it either. Unrealpic.twitter.com/mZccBKHQ4g — cool thot (@JabZudah) December 11, 2024

🚨WR🚨 Karlos NASAR 🇧🇬 starts the M89 session in a very strong way, with a new WR (also Junior) in the Snatch, with a successful lift of 183kg!!! CONGRATS! — International Weightlifting Federation (@iwfnet) December 11, 2024

Насар розпочав свої змагання з успішної спроби у 170 кілограмів. У другій спробі він без проблем взяв 176 кг, що принесло йому золото у ваговій категорії до 89 кг.

Талановитий Карлос не збирався зупинятися – він вирішив підкорити 183 кг, щоб стати світовим рекордсменом. Вага підкорилася йому досить легко.

У поштовху на чемпіонаті світу болгарин також став чемпіоном. Йому вдалося підняти 222 кг. Карлос хотів підняти і 225 кг, щоб перевершити свій рекорд, який він зробив на Олімпійських іграх, але цього зробити не вдалося.