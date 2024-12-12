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Олімпійський чемпіон Парижа встановив світовий рекорд на чемпіонаті світу з важкої атлетики

Руслан Травкін — 12 грудня 2024, 12:36
Олімпійський чемпіон Парижа встановив світовий рекорд на чемпіонаті світу з важкої атлетики
Карлос Насар
karlosnasar.com

На чемпіонаті світу з важкої атлетики, який проходить у Бахрейні, 20-річний болгарин Карлос Насар зумів підняти у ривку 183 кг, що є новим світовим рекордом у його ваговій категорії.

Про це повідомляє International Weightlifting Federation.

Насар розпочав свої змагання з успішної спроби у 170 кілограмів. У другій спробі він без проблем взяв 176 кг, що принесло йому золото у ваговій категорії до 89 кг.

Талановитий Карлос не збирався зупинятися – він вирішив підкорити 183 кг, щоб стати світовим рекордсменом. Вага підкорилася йому досить легко.

У поштовху на чемпіонаті світу болгарин також став чемпіоном. Йому вдалося підняти 222 кг. Карлос хотів підняти і 225 кг, щоб перевершити свій рекорд, який він зробив на Олімпійських іграх, але цього зробити не вдалося.

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