Ризик безплідності та оголена перевірка на допінг: шокуючі історії легендарної Шарлотти Калли

Ім'я Шарлотти Калли було на вустах фанатів лижних перегонів протягом півтора десятиліття. Дебютувавши серед дорослих у 19 років вона швидко заявила про себе як про одну з найкращих дистанційниць світу. У сезоні-2007/08 двадцятирічна спортсменка з першої спроби виграла престижну багатоденку Тур де Скі, потім досить швидко були й інші тріумфи.

3 золота, 6 срібних медалей на Олімпійських іграх, звання триразової чемпіонки та 10-разової призерки світової першості, а також 59 нагород з етапів Кубка світу дозволили їй отримати статус найтитулованішої шведської лижниці в історії.

Калла "повісила лижі на цвях" після Олімпіади в Пекіні та відкрила для себе нове хобі – письменство. Її автобіографія стала бестселером, а також відкрила завісу таємниць спортсменки. Серед них чимало болючих моментів – ризик безплідності, потенційна дискваліфікація, принизливий допінг-контроль та тривале мовчання для збереження іміджу збірної.

Огидний поцілунок: імпровізація актора, що підірвала честь спортсменки

Шарлотта Калла Getty Images

Успіх Калли на дебютному Тур де Скі негайно привернув увагу шведської преси. Через тиждень після тріумфу 20-річна лижниця вперше отримала запрошення на гала-вечір Svenska Idrottsgalan, на якому нагороджують найкращих спортсменів країни. Там і стався поцілунок, який пізніше Шарлотта опише як огидний.

"Коли навколо нашого столу зібралося кілька операторів, я зрозуміла: щось відбувається. Раптом з'явився Пітер Сеттман (актор і ведучий церемонії, – Прим.). Він схопив моє обличчя, притиснув його і поцілував прямо в губи. Це справді застало мене зненацька.

Те, у чому я брала участь у прямому ефірі перед мільйонною аудиторією, мене засмутило і привезло до сказу. Моя честь постраждала. Я думала: "Боже, який біль!" Я була дуже зла, але не знала, як вчинити. Може, мені варто встати й піти?

У голові крутилися подібні думки. Але всі чекали, що я сміятимуся. Тому я розсміялася", – ділилася спогадами шведка, додавши, що зараз би вчинила інакше.

І лише через 15 років після виходу автобіографії спортсменка почула вибачення від Сеттмана.

"Дуже сумно чути, що вона так себе почувала, тому що це було зовсім ненавмисно. Я дуже перепрошую. 2008 рік... минуло так багато часу. Зараз все змінилося. Сьогодні я вчинив би інакше під час імпровізації", – заявив актор журналістам.

Голий допінг-контроль: несподівані підозри офіцерів Вістліра

Шарлотта Калла Getty Images

Перевірка на прийом заборонених препаратів може стати стресовою не тільки для порушників, а й для "чистих" спортсменів. Так раптовий контроль мало не зламав настрій 22-річної лижниці напередодні першого олімпійського тріумфу. За 2 дні до десятикілометрової розділки офіцери антидопінгової служби не просто зажадали від Калли здати всі тести, але й змусили її роздягнутися догола, щоб повністю обстежити тіло.

На питання шведки про те, чим обґрунтовані підозри та такий метод контролю, була отримана наступна відповідь: є підстави вважати, що вона використовує судину з чужою сечею для здачі аналізів, щоб приховати сліди застосування заборонених препаратів.

Після огляду Калла почувалася пригніченою і була змушена звернутися за допомогою до консультанта Олімпійського Комітету Швеції з питань поведінки та психологічних проблем спортсменів.

"Я думала, що звикла до допінг-контролю. Але цього разу вся процедура зайняла набагато більше часу, ніж зазвичай. Що тільки не доводиться переносити професійному спортсмену", – нарікала Шарлотта в листі до Ларса-Еріка Сандлера.

Втім, вже після перемоги у Вістлірі новоспечена олімпійська чемпіонка офіційно заявила, що рада ретельній перевірці, яка була проведена незадовго до успіху.

Аритмія, розлад харчової поведінки та ризик безпліддя: боротьба з хворобами протягом кар'єри

Шарлотта Калла Getty Images

Астму – поширений діагноз для скандинавських представників зимових видів спорту, було поставлено Каллі ще на початку спортивного шляху. Проте, за словами спортсменки, хвороба її сильно не турбувала і на тривалий період вона припинила приймати препарати. Але, як і багато напарниць по збірній, Шарлотта пила у змагальні дні подрібнені таблетки кофеїну.

Все змінив 2016 рік. Під час передсезонної підготовки шведка зазнала травми грудного відділу хребта, а наступний удар долі стався на відкритті Кубка світу в Руці. Почуваючись погано під час гонки, Калла на морально-вольових силах завершила десятикілометрову дистанцію, посівши лише 75-те місце, і була терміново відправлена з Фінляндії до Стокгольма. Медичне обстеження показало: в олімпійської чемпіонки – миготлива аритмія.

Будучи активною спортсменкою, Калла приховала справжню причину недуги, прокоментувавши ситуацію дуже поверхнево:

"Я добре почуваюся, і в мене не було якихось дивних відчуттів в організмі ані до, ані після гонки. Зрозуміло, я зазнала полегшення, коли обстеження показало, що я не хвора. Я повинна залишити це позаду й дивитися вперед. Втомлюватися у нашому виді спорту – звичайне явище, але того дня закислення настало набагато раніше, ніж будь-коли до цього. Можливо, мені не варто було виходити на старт.

Шарлотта Калла Getty Images

Нові подробиці інциденту розкрилися лише у 2023 році, після виходу у світ автобіографічної книги: незадовго до гонки у Шарлотти знову виникли проблеми з легенями, тому лікар збірної порадив лижниці повернутися до препаратів від астми. Призначені бронходилататори виявилися несумісними з кофеїном і вразили серце спортсменки.

Чому ж це так довго залишалося таємницею для громадськості? Виявляється, Калла боялася завдати репутаційного удару збірній, особливо знаючи про справу норвежця Мартіна Сундбю та наслідки для норвезької федерації.

Тоді в допінг-пробах лідера скандинавської збірної виявили передозування дозволеного йому сальбутамолу. Сундбю було дискваліфіковано на 2 місяці та позбавлено титулів переможця загального заліку сезону-2014/15 та "Тур де Скі".

"Раніше ми вважали за потрібне ніколи не говорити відкрито про те, що перед гонкою у Руці я приймала ліки від астми. Тоді були суперечки про те, що такі препарати схожі на допінг. Було дуже багато неясного для тих, хто використовував ліки від астми і питань, чому їх прописували у таких великих кількостях.

Після інциденту в Руці шведка продовжила вживати ліки від астми, а від кофеїну вирішила відмовитись.

Не оминули спортсменку стороною і проблеми із розладом харчової поведінки. Чемпіонка зізнавалася, що через прагнення зберегти свою конкурентну перевагу вона нехтувала потребами свого тіла у харчуванні та відновленні. А страх набрати вагу став її постійним супутником упродовж кар'єри.

Але найбільшим ударом з морального погляду для шведки став зовсім інший діагноз. Після припинення прийому протизаплідних таблеток, у віці 28 років у Шарлотти діагностували гіпоталамічну аменорію – стан, що характеризується відсутністю менструації через дисфункцію гіпоталамуса. Це занурило її в занепокоєння про стан організму й викликало страх, що вона ніколи не зможе завагітніти.

Кардинальне покращення стану організму лижниці сталося лише після закінчення кар'єри: у неї відновилися місячні, а у липні 2023-го Калла народила довгоочікуваного первістка.

Два прапорці: потенційна дискваліфікація та ненависть до системи ADAMS

Шарлотта Калла Getty Images

Попри те, що антидопінгові офіцери ніколи не мали претензій до результатів тестів Калли, одного разу шведська зірка все ж таки була на межі дискваліфікації: у травні 2021 року Шарлотта пропустила дві перевірки за 23 дні.

Вперше вона не здала допінг-тест, коли забула поміняти в базі розташування з Сундсвалля на Естерсунд. Другий прапорець заробила, не змінивши час доступу в системі ADAMS.

"У базі було сказано, що я буду доступна з 07:00 до 08:00, але забула вказати актуальний час. Коли я вийшла на тренування, була впевнена, що виправила на 06:30–07:30. О 7:45 у мене почалося тренування, а допінг-офіцери прийшли брати пробу через 8 хвилин. Я ніколи не відчувала нічого подібного.

Я відчувала, що ще трохи – і я зруйную все, що збудувала. Це спричинило б погані наслідки для багатьох людей. Ніхто не захоче бачити повну картину, слухати твої пояснення, виправдання за неуважність. Ще один пропуск поставив би на мені штамп, який неможливо було б зняти: дискваліфіковано за допінг", – ділилася Калла у книзі.

За словами спортсменки, вона не розповідала про пропуски навіть близьким. Але з того часу почала встановлювати будильники, щоб щодня звірятися із системою ADAMS.

"Я точно знала, що зроблю відразу після завершення кар'єри: скасую реєстрацію в системі ADAMS. Після цього мені більше не доведеться турбуватися про те, що я пропущу допінг-контроль, і повідомляти про те, в якій точці світу я перебуваю", – зізнавалася Шарлотта.

Справа життя та допінг норвежки: несподівані передбачення ворожки

Маріт Бьорген, Тереза Йохауг та Шарлотта Калла на чемпіонаті світу у Фалуні Getty Images

Ще один цікавий факт біографії Калли – відвідування ворожки влітку 2012 року. Настрій у шведської зірки був скептичним, але слова віщунки здивували спортсменку:

"Ворожка сказала мені: "Справа твого життя – бути дороговказом для інших жінок. Ти сильна, але тендітна”.

Найбільший шок на олімпійську чемпіонку справило останнє передбачення: "Треба чекати. Я бачу норвежку. Її запідозрять у допінгу. Вона блондинка".

Через 4 роки Калла поділилася цими словами зі своїм радником зі ЗМІ Торбьорном Нордваллем, а через 3 місяці отримала від нього несподіване СМС:

"Там було посилання. Я перейшла за ним і побачила новину: Терезу Йохауг звинуватили в допінгу. У моїй голові панував хаос", – згадує Калла.

Акт вандалізму та жарт із презервативами: "як для класичного, так і для вільного стилю"

Статуя Шарлотти Калли в Теренде Magnus Sandberg

Успіх Шарлотти Калли був увічнений у статуї спортсменки в її рідному поселенні Теренде. Проте вандали дісталися навіть до села з населенням у три сотні людей. Простоявши незайманою понад 10 років, скульптура була пошкоджена у травні 2023 року. Обидві лижі, виготовлені з міді, були зламані.

"Я не можу уявити, щоб хтось не любив Шарлотту Каллу. Її обожнюють у всьому лижному світі. Схоже, це була просто розвага для людей, які фізично дорослі, щоб мати можливість ламати мідні лижі, але ще не повністю виросли в голові", – заявив мешканець села та ініціатор встановлення статуї Ян-Ерік Блумквіст.

Пізніше "мідна Калла" була відреставрована художником Гуннаром Ганссоном.

Жартівливий дизайн лубриканта з ім'ям Калли Kronans Apotek

Попри непросту долю, затьмарену хворобами, Шарлотта завжди вирізнялася позитивом і почуттям гумору. Будучи володаркою рекламного контракту від Kronans Apotek, де вона має власну лінію кремів для шкіри, шведка з партнером вигадали незвичайний спосіб привернути увагу до бренду.

Напередодні 1 квітня компанія оголосила про виробництво презервативів та лубрикантів з ім'ям Калли. В анонсі вказувалося: "як для класичного, так і вільного стилю, з додатковим ковзанням". І хоча реакція ринку була відмінною, все ж це виявилося першоквітневим жартом.

Танцювальне шоу, літературні успіхи та щастя материнства: насичене життя після спорту

На пенсії триразова олімпійська чемпіонка не нудьгує. Крім успішної автобіографії з мотивуючою назвою "Соромно здаватися", Калла видала ще дві профільні книги.

Будучи вагітною, Шарлотта стала учасницею танцювального шоу Let's dance.

"Я не почуваюся комфортно на танцполі, це дуже далеко від моєї зони комфорту. І все ж я зараз тут", – ділилася емоціями експрима шведської збірної.

Але найбільшу радість одна з найтитулованіших лижниць планети відчуває від виховання спільного з агентом нерухомості Фредріком Карстремом сина. А ось за професійним спортом навряд чи сумує:

"Я, звичайно, сумую за людьми, які займаються спортом і оточують його. Але я не сумую за щоденними тренуваннями, особливо коли погода не сприяє", – підсумовує Калла.

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Відповідальний редактор – Денис Шаховець