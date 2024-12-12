Президент МОК сказав, коли Росія зможе повернутися до змагань під своїм прапором

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що Росія зможе повернутися до змагань під своїм прапором після того, як виконає правила.

Його слова наводить видання AS.

"Говорячи про такі гострі питання, як участь Росії як країни, а не як нейтральних країн, Бах нагадав, що вони повернуться, "коли дотримуватимуться правил". Тобто, коли завершиться війна в Україні", – йдеться у повідомленні.

У березні Бах залишить посаду очільника МОК. На Олімпійських іграх у Парижі Росія і Білорусь виступали у нейтральному статусі.

Водночас до Ігор не допустили спортсменів, які активно підтримують війну, а також тих, які перебувають на контракті у збройних силах Росії чи Білорусі, або інших військових формуваннях.