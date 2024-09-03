Трусов прокоментував третю срібну нагороду на Паралімпіаді-2024

Український параспортсмен Андрій Трусов виборов для себе третю срібну нагороду на Паралімпіаді-2024. Він засмучений, що не зумів виграти, але радий за земляка Юрія Шенгура, який його випередив.

Слова Трусова цитує Суспільне Спорт.

"Час, за який я пройшов дистанцію, мене не дуже тішить. На тому ж чемпіонаті світу я подолав її краще. Що відбувається зі мною? Не сказав би, що засмучений. Намагаюся себе не вантажити негативними емоціями. Не знаю, що відбувається. Дуже стараюся, чесно. Думав, що ще послідовність виступу, третій день поспіль прокидаємося о шостій ранку.

Я задоволений цією медаллю, бо це Паралімпіада, слід це пам'ятати. Тут кожна нагорода на ціну "золота". Це не виправдання, я не можу ніяк пояснити свій результат. Тренувався, старався, робив все, і мої тренери також для гарного результату. І чемпіонат Європи був гарним показником цього. Що відбувається тут — поки ще не знаю.

Я вже так розраховував на золото, у мене була ціль — допливти. Жодної тактики, я "лупашив" як міг. Дуже хотів стати першим, але я також радий, що мій земляк Шенгур переміг. Він молодий хлопець, для нього це класний поштовх. Дуже ним пишаюся", — сказав Трусов.