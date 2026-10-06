В 2036 році Олімпіада може вперше в історії відбутися в Африці
В 2036 році Олімпійські ігри можуть вперше в історії відбутися в Африці.
Про це повідомляє ВВС.
За їхньою інформацією, на проведення літньої Олімпіади-2036 претендує ПАР. Йдеться про спільну заявку від трьох міст: Кейптаун, Дурбан і Йоханнесбург.
Зазначимо, що до цього ні літні, ні зимові Олімпіади на африканському континенті не відбувалися. В 2010 році ПАР приймала чемпіонат світу з футболу.
Також на проведення літньої Олімпіади-2036 претендують Катар, Ахмедаббад (Індія), Стамбул (Туреччина), Нусантара (Індонезія), Сантьяго (Чилі) та заявка від Німеччини, яку подасть Мюнхен або Гамбург. Берлін від боротьби за Ігри-2036 відмовився.
Зазначимо, що літні Олімпіади 2028 і 2032 років пройдуть у Лос-Анджелесі (США) та Брісбені (Австралія).