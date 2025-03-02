Бекфістом відправив спати: нокаут року відбувся на польському MMA турнірі

На турнірі промоушена FEN MMA у місті Ченстохова (Польща) в октагоні зійшлися Конрад Делекта та Патрік Раш.

Делекета здобув перемогу яскравим бекфістом у першому раунді.

Бійці старалися не форсувати подій, але під час одного зі зближень Конрад пішов на ризиковий крок, завдавши удару з розвороту.

Його опонент без тями впав на покриття. Рефері відразу завершив бій.

CO ZA NOKAUT 🤯🤯🤯 #FEN58



Konrad Delekta ciężko nokautuje obrotowym back-fistem Patryka Rascha już w pierwszej rundzie pojedynku 💣



Transmisja: Polsat Sport Fight, Super Polsat pic.twitter.com/xgR0ec1Xmr — FEN MMA (@fenmma) March 1, 2025

DELEKTUJMY się tym nokautem, tym razem w slowmo 🤯 #FEN58 pic.twitter.com/b8FlfPmyAY — FEN MMA (@fenmma) March 1, 2025

Це була п'ята перемога серед професіоналів у кар'єрі 27-річного Делекети. Також на його рахунку одна поразка. Рекорд Раша: п'ять перемог і дві поразки.

Зазначимо, що під час вечору боксу в Північній Ірландії туркеня Турхан брутально двома хуками нокаутувала суперницю.