Бекфістом відправив спати: нокаут року відбувся на польському MMA турнірі
sportowefakty.wp.pl
На турнірі промоушена FEN MMA у місті Ченстохова (Польща) в октагоні зійшлися Конрад Делекта та Патрік Раш.
Делекета здобув перемогу яскравим бекфістом у першому раунді.
Бійці старалися не форсувати подій, але під час одного зі зближень Конрад пішов на ризиковий крок, завдавши удару з розвороту.
Його опонент без тями впав на покриття. Рефері відразу завершив бій.
Це була п'ята перемога серед професіоналів у кар'єрі 27-річного Делекети. Також на його рахунку одна поразка. Рекорд Раша: п'ять перемог і дві поразки.
Зазначимо, що під час вечору боксу в Північній Ірландії туркеня Турхан брутально двома хуками нокаутувала суперницю.