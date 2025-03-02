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Бекфістом відправив спати: нокаут року відбувся на польському MMA турнірі

Руслан Травкін — 2 березня 2025, 05:24
Бекфістом відправив спати: нокаут року відбувся на польському MMA турнірі
sportowefakty.wp.pl

На турнірі промоушена FEN MMA у місті Ченстохова (Польща) в октагоні зійшлися Конрад Делекта та Патрік Раш.

Делекета здобув перемогу яскравим бекфістом у першому раунді.

Бійці старалися не форсувати подій, але під час одного зі зближень Конрад пішов на ризиковий крок, завдавши удару з розвороту.

Його опонент без тями впав на покриття. Рефері відразу завершив бій.

Це була п'ята перемога серед професіоналів у кар'єрі 27-річного Делекети. Також на його рахунку одна поразка. Рекорд Раша: п'ять перемог і дві поразки.

Зазначимо, що під час вечору боксу в Північній Ірландії туркеня Турхан брутально двома хуками нокаутувала суперницю.

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