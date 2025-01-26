Шокуюча травма: боєць PFL зламав супернику руку нищивним ударом

На турнірі PFL у Дубаї сталося те, що фанати змішаних єдиноборств навряд чи скоро забудуть.

Айдер Хан, який виступав у середній вазі, завершив поєдинок проти суперника Мостафи Нада ще у першому раунді. Але це був не просто нокаут, а справжній шок – нищівний удар Хана зламав руку Нади.

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Кульмінація відбулася, коли Мостафі довелося заблокувати фронтальний удар суперника. Як тільки нога Хана торкнулася його руки, камера в уповільненому повторі зафіксувала, як кінцівка буквально ламається.

Суддя, звісно ж, зупинив одразу бій і присудив перемогу технічним нокаутом Хану. Мостафу одразу ж забрала карета швидкої допомоги у лікарню.

Зазначимо, що Айдер Хан тільки дебютував у PFL, натомість його суперник Мостафа Нада вже встиг оформити дві дострокові перемоги, перш ніж самому зазнати болючої поразки.