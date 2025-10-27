Віддухопелили на славу: польські футбольні хулігани знищили росіян в організованому поєдинку

У соцмережах набирає популярності відео з незвичного "матчу" між футбольними хуліганами з Польщі та Росії, який провели не на стадіоні, а просто неба.

8 жовтня сторінка Football Fights у Twitter опублікувала ролик, де видно, як групи фанатів з двох країн зійшлися в організованому поєдинку.

Читайте також : Відео Масова бійка через калюжу: у Болівії суддя показав сім червоних карток в одному матчі

На відео можна побачити, що сутичка мала цілком регламентований характер – на місці були рефері, які стежили, аби все відбувалося за правилами та без надмірної жорстокості.

У підсумку представників країни-агресора ефектно віддухопелили поляки, здобувши у поєдинку 5 на 5 перемогу.

Polish and Russian football hooligans meet for an organised showdown 🇵🇱🇷🇺 pic.twitter.com/NZhRTFwLsf — Football Fights (@footbalIfights) October 8, 2025

Раніше повідомлялося, що у литовській хокейній лізі сталася масова бійка через те, що тренера однієї з команд назвали "російським окупантом".