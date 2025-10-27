Віддухопелили на славу: польські футбольні хулігани знищили росіян в організованому поєдинку
У соцмережах набирає популярності відео з незвичного "матчу" між футбольними хуліганами з Польщі та Росії, який провели не на стадіоні, а просто неба.
8 жовтня сторінка Football Fights у Twitter опублікувала ролик, де видно, як групи фанатів з двох країн зійшлися в організованому поєдинку.
На відео можна побачити, що сутичка мала цілком регламентований характер – на місці були рефері, які стежили, аби все відбувалося за правилами та без надмірної жорстокості.
У підсумку представників країни-агресора ефектно віддухопелили поляки, здобувши у поєдинку 5 на 5 перемогу.
