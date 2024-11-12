Дівчина дня: українська кікбоксерка, що займається ММА та має бездоганне тіло

14-разова чемпіонка світу з тайського боксу, ММА та кікбоксингу Олена Овчиннікова радує своїх фантів у соціальних мережах.

37-річна українка показала нове фото у профілі в Інстаграм, здивувавши неймовірними формами та ідеальним тілом. Жінка майже щодня займається у тренажерній залі, веде здоровий образ життя та проводить активний відпочинок на природі.

Декілька років тому Олена планувала змінити своє громадянство, бо вже давно проживає у США, але через повномасштабне вторгнення на територію України зірка ММА вирішила і надалі прославляти батьківщину, популяризуючи змішані єдиноборства.

Востаннє українка виходила в октагон у якості бійця топового промоушена ще у 2019 році. Тоді Олена виступала у Bellator, зазнавши двох поспіль поразок і пішовши з компанії.

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Зараз Овчиннікова більше зосереджена на своєму аккаунті в ОнліФанс, де вона публікує більш відвертий контент, ніж в Інстаграмі, але своїми принадами не "світить".

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