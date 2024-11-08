Українська зірка UFC знялася в оголеній фотосесії із моделями OnlyFans

Українська бійчиня UFC Марина Мороз здивувала соцмережі фотографіями із колишньою зіркою організації.

Спортсменка опублікувала кадри з оголеної фотосесії в Інстаграмі разом з моделлю Аланною Джейд Тейлор та Пейдж Ванзант, яка є колегою українки.

"Колаб року", – йдеться у заяві Мороз.

Зазначимо, що в усіх трьох дівчат є акаунти на OnlyFans, де вони публікують пікантний контент. Ймовірно, слід чекати більше фото та відео саме на тій платформі у майбутньому.

Нагадаємо, в останніх трьох боях 33-річна українка зазнали трьох поразок. Востаннє Марина виходила в октагон ще у березні, програвши роздільним рішенням суддів Джоанн Вуд.