Росіянин, який побив Перейру, зізнався, що зламав його акаунт у соцмережах

Чемпіон UFC у напівважкій вазі росіянин Магомед Анкалаєв (21-1-1) написав у себе у соцмережах, що це він зламав акаунт зірки UFC Алекса Перейри (12-3).

Про це боєць написав у себе в Twitter.

" Це я зламав його акаунт. Не хвилюйся, Алекс. Я чекаю на тебе", – написав Анкалаєв.

Нагадаємо, нещодавно на сторінці Перейри вийшов пост, де боєць критикував керівництво UFC та натякнув про завершення кар'єри. Проте пізніше Алекс спростував цю інформацію, заявивши, що його зламали.

Алекс Перейра у своєму останньому бою сенсаційно програв саме Анкалаєву (21-1-1). До цього він натякав на бій проти чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО).