Ймовірний опонент Усика все заперечив: Перейра висловився про фейк із завершенням карʼєри

Ексчемпіон UFC у напівважкій вазі Алекс Перейра (12-3) заявив, що його акаунт у Twitter зламали, і він не публікував пост, де йшлося про завершення кар'єри.

Про це боєць розповів у відео, яке віруситься у соцмережах.

"Я отримав багато повідомлень, в яких йде мова про пост в моєму Twitter . Я навіть не знав про це, мене зламали. Я вже давно не постив нічого. Ви бачите. Я навіть не знаю, що відбувається. У мене гарні стосунки з UFC", – сказав Перейра.

🚨 UPDATE: Alex Pereira has now released a video saying that he was HACKED and his tweet about frustrations with the UFC is NOT him pic.twitter.com/IE5i7yYroV — ACD MMA (@acdmma_) May 7, 2025

Нагадаємо, нещодавно на його сторінці вийшов пост, де боєць критикував керівництво UFC та натякнув про завершення кар'єри.

Алекс Перейра у своєму останньому бою сенсаційно програв росіянину Магомеду Анкалаєву (21-1-1). До цього він натякав на бій проти чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО).