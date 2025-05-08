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Ймовірний опонент Усика все заперечив: Перейра висловився про фейк із завершенням карʼєри

Микола Дендак — 8 травня 2025, 10:09
Ймовірний опонент Усика все заперечив: Перейра висловився про фейк із завершенням карʼєри
Алекс Перейра – Магомед Анкалаєв
Getty images

Ексчемпіон UFC у напівважкій вазі Алекс Перейра (12-3) заявив, що його акаунт у Twitter зламали, і він не публікував пост, де йшлося про завершення кар'єри.

Про це боєць розповів у відео, яке віруситься у соцмережах.

"Я отримав багато повідомлень, в яких йде мова про пост в моєму Twitter. Я навіть не знав про це, мене зламали. Я вже давно не постив нічого. Ви бачите. Я навіть не знаю, що відбувається. У мене гарні стосунки з UFC", – сказав Перейра.

Нагадаємо, нещодавно на його сторінці вийшов пост, де боєць критикував керівництво UFC та натякнув про завершення кар'єри.

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Алекс Перейра у своєму останньому бою сенсаційно програв росіянину Магомеду Анкалаєву (21-1-1). До цього він натякав на бій проти чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО).

UFC Олександр Усик Алекс Перейра

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