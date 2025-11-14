Махачєв йде за титулом у напівсередній вазі, Шевченко захищатиме пояс проти Чжан: анонс UFC 322

У неділю, 16 листопада, в Нью-Йорку відбудеться грандіозний турнір UFC 322, який обіцяє стати одним із найгарячіших вечорів року у світі змішаних єдиноборств.

У головному поєдинку в октагон вийдуть чемпіон напівсередньої ваги Джек Делла Маддалена (Австралія) та ексчемпіон легкої категорії Іслам Махачєв (Росія) – битва двох майстрів із різних дивізіонів, яка може змінити розстановку сил у промоушені.

Не менш очікуваним стане співголовний бій турніру: Валентина Шевченко (Киргизстан) спробує захистити титул чемпіонки у найлегшій вазі проти колишньої володарки поясу мінімальної категорії – китаянки Вейлі Чжан.

Вже традиційно "Чемпіон" пропонує ознайомитися з бійцями, повний кардом та розкаже усе найцікавіше про турнір.

Головні бої турніру

Головна подія турніру UFC 322 – бій між Джеком Деллою Маддаленою та Ісламом Махачєвим, який обіцяє стати справжнім зіткненням стилів. Делла Маддалена – технічний майстер ударної техніки, який вражає точністю, витривалістю та холоднокровністю. Його головна перевага – робота на дистанції й контратаки, але слабким місцем є боротьба: на землі він почувається менш упевнено.

Натомість Махачєв – класичний представник дагестанської школи, неперевершений борець і стратег, який контролює суперників у партері. Його сила полягає в універсальності і бойовому інтелекті, а слабкістю можна назвати хіба надмірну обережність, через що він іноді втрачає ініціативу.

The main event had their first faceoff high above New York City 🍎



Stream #UFC322 this Saturday at 10 PM ET on the ESPN app.



(📸 @ufc) pic.twitter.com/UmsNf0l5S3 — ESPN MMA (@espnmma) November 11, 2025

Другий головний бій – Валентина Шевченко проти Вейлі Чжан. Це протистояння досвіду та вибухової енергії. Шевченко – технічна, точна і холоднокровна, справжня майстриня контролю темпу. Її мінус – це іноді надто обережна тактика. Вейлі Чжан, навпаки, відома своєю агресією, силою та фізичною витривалістю. Вона небезпечна на короткій дистанції, але часто втрачає концентрацію у пізніх раундах.

UFC 322 обіцяє два видовищні бої, у яких переможе не лише сильніший, а той, хто зуміє нав'язати свій стиль і холоднокровно використати слабкості суперника. Недільний ранок точно буде веселим.

Повний кард

Основний кард

Джек Делла Маддалена (18–2) — Іслам Махачєв (27–1)

Валентина Шевченко (25–4–1) — Вейлі Чжан (26–3)

Шон Бреді (18–1) — Майкл Моралес (18–0)

Леон Едвардс (22–5) — Карлос Пратес (22–7)

Бенеїл Даріуш (23–6–1) — Бенуа Сен-Дені (15–3)

Попередній кард

Бо Нікал (7–1) — Родольфо Вієйра (11–3)

Роман Копилов (14–4) — Грегорі Родрігес (17–6)

Ерін Бланчфілд (13–2) — Трейсі Кортес (12–2)

Малкольм Велмейкер (10–0) — Коді Хеддон (8–1)

Джеральд Міршерт (37–20) — Кайл Докос (16–4)

Пет Сабатіні (20–5) — Хосе Марискаль (18–6)

Анджела Гілл (18–15) — Фатіма Клайн (8–1)

Байсангур Сусуркаєв (10–0) — Ерік Макконіко (10–3–1)

FIGHT WEEK UFC 322 👊🏼🗽



La carte de l’année à n’en pas douter : deux ceintures pour l’histoire, le haut du panier des welters qui se va se tirer dessus, BSD peut faire son entrée dans le top 10 lightweight et des bangers en prelims…



Tout ça, en direct du Grand Rex ! 📺🔥 pic.twitter.com/BZQeV7UH1T — Ilan Merhaba ✍🏼 (@ilanmerhaba) November 10, 2025

Де та коли дивитися UFC 322

Турнір UFC 321 пройде у неділю вночі, 25 жовтня. Стартує івент о 01:00 за Києвом з ранніх прелімів. О 03:00 почнуться бої попереднього карду, о 05:00 відбудуться головні поєдинки. Приблизний старт мейн-івенту Делла Маддалена vs Махачєв – 07:00.

Транслюватиме UFC 322 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.