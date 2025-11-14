Махачєв йде за титулом у напівсередній вазі, Шевченко захищатиме пояс проти Чжан: анонс UFC 322
У неділю, 16 листопада, в Нью-Йорку відбудеться грандіозний турнір UFC 322, який обіцяє стати одним із найгарячіших вечорів року у світі змішаних єдиноборств.
У головному поєдинку в октагон вийдуть чемпіон напівсередньої ваги Джек Делла Маддалена (Австралія) та ексчемпіон легкої категорії Іслам Махачєв (Росія) – битва двох майстрів із різних дивізіонів, яка може змінити розстановку сил у промоушені.
Не менш очікуваним стане співголовний бій турніру: Валентина Шевченко (Киргизстан) спробує захистити титул чемпіонки у найлегшій вазі проти колишньої володарки поясу мінімальної категорії – китаянки Вейлі Чжан.
Вже традиційно "Чемпіон" пропонує ознайомитися з бійцями, повний кардом та розкаже усе найцікавіше про турнір.
Головні бої турніру
Головна подія турніру UFC 322 – бій між Джеком Деллою Маддаленою та Ісламом Махачєвим, який обіцяє стати справжнім зіткненням стилів. Делла Маддалена – технічний майстер ударної техніки, який вражає точністю, витривалістю та холоднокровністю. Його головна перевага – робота на дистанції й контратаки, але слабким місцем є боротьба: на землі він почувається менш упевнено.
Натомість Махачєв – класичний представник дагестанської школи, неперевершений борець і стратег, який контролює суперників у партері. Його сила полягає в універсальності і бойовому інтелекті, а слабкістю можна назвати хіба надмірну обережність, через що він іноді втрачає ініціативу.
Другий головний бій – Валентина Шевченко проти Вейлі Чжан. Це протистояння досвіду та вибухової енергії. Шевченко – технічна, точна і холоднокровна, справжня майстриня контролю темпу. Її мінус – це іноді надто обережна тактика. Вейлі Чжан, навпаки, відома своєю агресією, силою та фізичною витривалістю. Вона небезпечна на короткій дистанції, але часто втрачає концентрацію у пізніх раундах.
UFC 322 обіцяє два видовищні бої, у яких переможе не лише сильніший, а той, хто зуміє нав'язати свій стиль і холоднокровно використати слабкості суперника. Недільний ранок точно буде веселим.
Повний кард
Основний кард
Джек Делла Маддалена (18–2) — Іслам Махачєв (27–1)
Валентина Шевченко (25–4–1) — Вейлі Чжан (26–3)
Шон Бреді (18–1) — Майкл Моралес (18–0)
Леон Едвардс (22–5) — Карлос Пратес (22–7)
Бенеїл Даріуш (23–6–1) — Бенуа Сен-Дені (15–3)
Попередній кард
Бо Нікал (7–1) — Родольфо Вієйра (11–3)
Роман Копилов (14–4) — Грегорі Родрігес (17–6)
Ерін Бланчфілд (13–2) — Трейсі Кортес (12–2)
Малкольм Велмейкер (10–0) — Коді Хеддон (8–1)
Джеральд Міршерт (37–20) — Кайл Докос (16–4)
Пет Сабатіні (20–5) — Хосе Марискаль (18–6)
Анджела Гілл (18–15) — Фатіма Клайн (8–1)
Байсангур Сусуркаєв (10–0) — Ерік Макконіко (10–3–1)
Де та коли дивитися UFC 322
Турнір UFC 321 пройде у неділю вночі, 25 жовтня. Стартує івент о 01:00 за Києвом з ранніх прелімів. О 03:00 почнуться бої попереднього карду, о 05:00 відбудуться головні поєдинки. Приблизний старт мейн-івенту Делла Маддалена vs Махачєв – 07:00.
Транслюватиме UFC 322 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.