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Непереможний казах: Рахмонов одноголосним рішенням суддів переміг Геррі на турнірі UFC 310

Руслан Травкін — 8 грудня 2024, 08:00
Непереможний казах: Рахмонов одноголосним рішенням суддів переміг Геррі на турнірі UFC 310
Шавкат Рахмонов та Ієн Геррі
Getty images

Казахстанський боєць Шавкат Рахмонов (19-0, 18 КО) на турнірі UFC 310 у Лас-Вегасі (штат Невада, США) переміг ірландця Ієна Геррі (15-1, 8 КО).

Всі суді віддали перевагу Рахмонову: 48:47, 48:47, 48:47.

Казах краще провів перший та другий раунд. Третій раунд також був без особливих яскравих моментів.

Четвертий раунд пройшов більш активно, з чудовими діями від обох спортсменів. У 5 раунді Геррі міг перемагати. Ієн забрав спину і намагався провести задушення, але Шавкат таки вирвався.

UFC 310
Лас-Вегас, 8 грудня

Шавкат Рахмонов (Казахстан) – Ієн Геррі (Ірландія) UD 5 (48:47, 48:47, 48:47)

Нагадаємо, що в межах цього турніру Сіріл Ган вдруге за кар'єру здолав росіянина Олександра Волкова.

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