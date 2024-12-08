Непереможний казах: Рахмонов одноголосним рішенням суддів переміг Геррі на турнірі UFC 310

Казахстанський боєць Шавкат Рахмонов (19-0, 18 КО) на турнірі UFC 310 у Лас-Вегасі (штат Невада, США) переміг ірландця Ієна Геррі (15-1, 8 КО).

Всі суді віддали перевагу Рахмонову: 48:47, 48:47, 48:47.

Казах краще провів перший та другий раунд. Третій раунд також був без особливих яскравих моментів.

Четвертий раунд пройшов більш активно, з чудовими діями від обох спортсменів. У 5 раунді Геррі міг перемагати. Ієн забрав спину і намагався провести задушення, але Шавкат таки вирвався.

UFC 310

Лас-Вегас, 8 грудня

Шавкат Рахмонов (Казахстан) – Ієн Геррі (Ірландія) UD 5 (48:47, 48:47, 48:47)

Нагадаємо, що в межах цього турніру Сіріл Ган вдруге за кар'єру здолав росіянина Олександра Волкова.