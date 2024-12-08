Ган у непростому поєдинку здолав росіянина Волкова на турнірі UFC 310
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У ніч на 8 грудня у місті Лас-Вегас (штат Невада, США) проходить турнір UFC 310. В одному з боїв карду Сіріл Ган переміг Олександра Волкова.
Роздільним рішенням суддів перемогу святкував француз: 29:28, 29:28, 28:29
Зазначимо, що це реванш між цими бійцями. Перша зустріч відбулася ще в червні 2021. Тоді Ган переміг одностайним рішенням судів.
UFC 310
Лас-Вегас, 8 грудня
Сіріл Ган (Франція) – Олександр Волков (Росія) – 3 SD (29:28, 29:28, 28:29)
Нагадаємо, ввечері 7 грудня відбувся боксерський поєдинок між Кубратом Пулевим та Мануелем Чарром – перемогу здобув болгарин.