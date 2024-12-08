Ган у непростому поєдинку здолав росіянина Волкова на турнірі UFC 310

У ніч на 8 грудня у місті Лас-Вегас (штат Невада, США) проходить турнір UFC 310. В одному з боїв карду Сіріл Ган переміг Олександра Волкова.

Роздільним рішенням суддів перемогу святкував француз: 29:28, 29:28, 28:29

Зазначимо, що це реванш між цими бійцями. Перша зустріч відбулася ще в червні 2021. Тоді Ган переміг одностайним рішенням судів.

UFC 310

Лас-Вегас, 8 грудня

Сіріл Ган (Франція) – Олександр Волков (Росія) – 3 SD (29:28, 29:28, 28:29)

Нагадаємо, ввечері 7 грудня відбувся боксерський поєдинок між Кубратом Пулевим та Мануелем Чарром – перемогу здобув болгарин.