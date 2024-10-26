Легендарний гравець Реала прибув на UFC 308, щоб підтримати іспанського чемпіона

Колишній лідер та захисник Реала Серхіо Рамос прибув в Абу-Дабі на турнір UFC 308.

Іспанський футболіст не просто буде спостерігати за черговим крупним івентом у світі ММА, а підтримуватиме свого співвітчизника Ілію Топурію, який буде захищати свій титул у напівлегкій вазі.

Рамос вже прибув на арену, де проходять усі поєдинки. Зустріч Топурії із Максом Холловеєм стане головною подією UFC 308.

Зазначимо, що Серхіо вже не вперше відвідує бій Ілії. Іспанець був присутнім на декількох інших турнірах за участю товариша. Нещодавно футболіст та чемпіон з ММА навіть провели спільне тренування.

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Нагадаємо, Рамос зараз знаходиться без клубу. Останньою командою 38-річного гравця була Севілья, за яку він провів кампанію-2023/24.

Минулого сезону на рахунку іспанця 3 голи у 28 матчах Ла Ліги.