Рамос провів тренування із чемпіоном UFC
Колишній захисник Реала та ПСЖ Серхіо Рамос провів спільне тренування із чемпіоном UFC Ілією Топурією.
Іспанський футболіст та боєць ММА зустрілися у залі, де кілька годин відточували удари, били по груші, а також провели спаринги.
Рамоса та Топурію вже не вперше респектують один-одному. Серхіо вже відвідував поєдинки свого співвітчизника під час різних турнірів UFC.
Нагадаємо, зараз футболіст знаходиться у статусі вільного агента. Останнім клубом центрбека була Севілья, за яку він виступав у сезоні-2023/24.
Наступний свій поєдинок Топурія проведе 26 жовтня. 27-річний боєць буде захищати свій титул у напівлегкій вазі проти Макса Холловея.