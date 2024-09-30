Рамос провів тренування із чемпіоном UFC

Колишній захисник Реала та ПСЖ Серхіо Рамос провів спільне тренування із чемпіоном UFC Ілією Топурією.

Іспанський футболіст та боєць ММА зустрілися у залі, де кілька годин відточували удари, били по груші, а також провели спаринги.

Рамоса та Топурію вже не вперше респектують один-одному. Серхіо вже відвідував поєдинки свого співвітчизника під час різних турнірів UFC.

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Нагадаємо, зараз футболіст знаходиться у статусі вільного агента. Останнім клубом центрбека була Севілья, за яку він виступав у сезоні-2023/24.

Наступний свій поєдинок Топурія проведе 26 жовтня. 27-річний боєць буде захищати свій титул у напівлегкій вазі проти Макса Холловея.