Як за підручником: Макгрегор – про перемогу Ханакова

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор відреагував на перемогу українця Бовара Ханакова (5-3, 0 КО) над американцем Рубеном Варром у бою на голих кулаках, відзначивши чудову техніку хука нашого бійця.

Свою реакцію він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Чудова техніка хука. Лікоть і кулак ідеально вирівняні. Як за підручником", – сказав Макгрегор.

Нагадаємо, українець Бовар Ханаков (5-3, 0 КО) у бою під егідою Bkfc (Bare Knuckle Fighting Championship) здолав американця Рубена Варра.

Поєдинок на голих кулаках пройшов усі 5 раундів. Судді одноголосно віддали перемогу Ханакову (50:45, 50:45, 49:46).