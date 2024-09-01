Воїни в клітці 176: від Великобританії до України

Провідна європейська організація MMA Cage Warriors з розкішним fight card вдруге у цьому році їде до Шотландії. На 5-тисячній Braehead Arena буде спекотно.

Як все починалося

Промоушен Cage Warriors Fighting Championship (CWFC) було засновано Дугі Труменом у 2001 році. Перший івент під назвою "Армагедон" відбувся 27 липня 2002 року в Лондоні. У наступні 8 років промоушен провів 38 евентів. 35 в Англії, 3 — в США. У 2010 році ірландець Грем Бойлан очолив Cage Warriors і розширив охоплення промоушену на континентальну Європу та Азію, влаштовуючи шоу в Англії, Ірландії, Йорданії, ОАЕ, Лівані, Бахрейні та… Україні.

Cage Warriors в Києві

Шоу Воїни в клітці: 46 відбулося в Києві в Stereo Plaza 23 лютого 2012 року. Цікаво, що саме у 2012 році чемпіоном Cage Warriors став легендарний Конор МакГрегор, про можливий бій якого в майбутньому з Олександром Усиком нещодавно говорив сам українець. А 12 років тому з паузою в декілька місяців ірландець примудрився стати чемпіоном відразу у двох дивізіонах — в напівлегкій та легкій вазі. А далі на Конора чекала блискуча кар’єра в UFC.

Конор МакГрегор Getty Images

Суперник Берінчика

Ще один боєць, який засвітився в Cage Warriors — це Артем Лобов, який з 16 років проживає в Ірландії. Артема українські фани боксу та ММА мають пам’ятати по кулачному бою з Денисом Берінчиком в липні 2021 року в київському Палаці спорту. Українець у своєму дебютному офіційному бою на голих кулаках впевнено і яскраво переміг Лобова.

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Повернення через 11 років

13 квітня 2013 року Cage Warriors відбулося у Глазго. Далі було 11 років очікувань і у квітні цього ведучий європейський промоушен повернувся в найбільше місто Шотландії. Шоу настільки сподобалось місцевим фанам ММА, що вже менш ніж за 5 місяців Воїни в клітці знов повертаються на Braehead Arena, яка вміщує 5200 глядачів.

У межах івента Cage Warriors представлять одне з найбільших своїх шоу в історії.

Зазначимо, що це вже 11-й івент Cage Warriors в цьому році. Географія турнірів вражає: Сан-Дієго (Каліфорнія, США), Манчестер, Лондон, Дублін, Глазго, Ньюкасл.

50 тисяч доларів та бонус мисливця за головами

Prizefighter в напівсередній вазі складає 50 тисяч доларів. За перемогу в турнірі будуть боротися шотландець Шон Кленсі-молодший, який вважається однією з висхідних зірок європейського ММА, найдосвідченіший боєць турніру австрієць Марко Кісіч, француз Бурума Камара, який тренується під керівництвом відомого ветерана CW Жана Н'Дойя. А також представник фінської Sisu Gym Анрі Лінтула, Оміель Браун, Якоб Шеффель. Бійці також матимуть можливість заробити додаткові 10 000 доларів США, отримавши "Бонус мисливця за головами". Його отримує учасник, який досягне найшвидшої перемоги (раунд і метод).

Максим Розенко, Данило Тихомиров, Чемпіон, з Шотландії