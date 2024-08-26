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Уявляєте, десь у Колізеї вискочити: Усик не проти влаштувати показовий бій з бійцем ММА

Ігор Чернявський — 26 серпня, 14:00
Уявляєте, десь у Колізеї вискочити: Усик не проти влаштувати показовий бій з бійцем ММА

Чемпіон WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) готовий "вискочити" з Конором Макгрегором у колізеї.

Про це він сказав у інтерв’ю NV.

"Ну, моє ставлення до таких (виставкових – прим.) поєдинків геть нормальне. Люди заробляють, як можуть, просто не треба на цьому влаштовувати якусь вакханалію, ображати один одного якимось словами, коли дивляться діти. Не повинно бути бруду, такого конкретного бруду, який несе людям трішки не таку цінність.

А те, що вони боксують, те, що вони організовуються, і те, що люди приходять і платять, – ну їх же ніхто не змушує йти і платити за це, правильно? А люди таким чином заробляють. Є попит – є пропозиція.

Чи вийшов би я з кимось? Ну, навіщо мені це? Те, що ми зараз спілкуємося з Макгрегором – це суто історична річ. Уявляєте, десь в Італії в Колізеї вискочити? Це круто, ми зберемо нормально людей, прорекламуємо свою країну і все те, що ми хочемо", — сказав Усик.

Нагадаємо, історія між Макгрегором та Усиком почалася трохи більше місяця тому, коли ірландець у соціальних мережах написав "Усик у Bare Knuckle" (промушен Макгрегора, який організовує бої на голих кулаках). Невдовзі після того Олександр відповів на пропозицію Конора: "Хей, Гріша, я готовий до бою".

Олександр Усик Конор Макгрегор

Олександр Усик

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