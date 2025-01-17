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Махачев за добу до бою отримав нового суперника на UFC 311

Олександр Булава — 17 січня 2025, 22:06
Махачев за добу до бою отримав нового суперника на UFC 311

Вірменин Арман Царукян несподівано знявся з реваншу проти чемпіона у легкій вазі Іслама Махачева з Росії, який мав відбутися на UFC 311 18 січня.

Про це повідомляє UFC Europe.

За інформацією ЗМІ, Арман потягнув спину за кілька годин до офіційного зважування та вибув із турніру. Таким чином він не зможе взяти реванш у Махачева за програний бій понад 5 років тому.

Керівництво UFC оперативно підшукало заміну, яким став 10-й номер рейтингу Ренато Мойкано з Бразилії.

Нагадаємо, на UFC 311 відбудеться чемпіона у найлегшій вазі Мераба Двалішвілі з двоюрідним братом Хабіба Нурмагомедова, Умаром.

UFC Махачев UFC 311

UFC

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