Нокаут року за версією ESPN: божевільне завершення бою Холловей – Гетжі

Поєдинок між Максом Холловеєм та Джастіном Гетжі увійшов в історію ММА. Нокаут, який стався у цьому поєдинку визнаний найкращим у 2024 році за версією ESPN.

На турнірі UFC 300 один з найбільш титулованих бійців сучасності, здобув переконливу перемогу, нокаутувавши Гетжі та завоювавши титул BMF (Baddest Motherf***er). Цей захоплюючий поєдинок став справжньою феєрією ударної техніки та стійкості, що завершилась драматичним фіналом.

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З самого початку бою обидва бійці продемонстрували свою надзвичайну майстерність, обмінюючись ударами та контратаками. Гетжі, відомий своєю агресивною стратегією, не залишав Холловею жодної хвилини спокою, але Макс не відступав. На третій хвилині раунду він вдало використав момент і завдав вирішального удару, який відправив суперника в нокаут за секунду до кінця бою!

Це був один із найкращих моментів не тільки цієї ночі, а й в історії UFC. Нокаут Холловея визнаний одним з найкращих в році, адже він довів, що є справжнім королем октагону.

Титул BMF не лише став підтвердженням його неймовірних бойових якостей, а й зміцнив його статус у світі ММА як одного з найсильніших бійців свого покоління.