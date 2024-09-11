Сехудо назвав головний мінус О'Меллі

Олімпійський чемпіон Пекіна-2008 та колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Генрі Сехудо назвав головний мінус нинішнього чемпіона дивізіону Шона О'Меллі (18-1, 12КО).

Про це він заявив під час власного подкасту.

"Шон не знає, як піднятися після тейкдауна, у нього проблема з цим. У мене були спаринг-партнери, які були в нього, і всі вони говорили те саме", − сказав Сехудо.

Нагадаємо, 15 вересня О'Меллі проведе бій проти Мераба Двалішвілі (17-4, 3КО), який добре себе показує саме у боротьбі. Шон заявив, що грузин зробить помилку, якщо вирішить битися проти нього у стійці.