Колишній суперник Усика лоу-кіками нокаутував досвідченого бразильця в октагоні
У польському місті Жирардув пройшов вечір боїв від організації Babilon MMA.
У головній події зійшлися колишній чемпіон світу в крузервейті Кшиштоф Гловацький (32-4, 20 КО) і бразилець Клебер Сілва (22-16).
38-річний Сілва підходив до поєдинку із серією в чотири поразки, але повністю домінував у першому раунді над 39-річним Кшиштофом.
У другому суперник Гловацького отримав ушкодження, що значно спростило життя колишньому боксеру.
Під кінець раунду він лоу-кіком відправив Клебера на настил рингу, а далі просто "добив" його.
ММА – Babilon MMA
Кшиштоф Гловацький – Клебер Сілва ТКО 2
Для Кшиштофа це друга перемога за кар'єру в MMA. Спочатку він поступився колишньому кікбоксеру Давиду Касперському, потім здолав француза Джордана Нандора, але згодом програв йому реванш.
У вересні 2016 року Гловацкі одноголосним рішенням суддів програв Олександру Усику. Поляк до того поєдинку підходив із рекордом 26-0. Українець