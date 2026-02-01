Українська правда
Чемпіон ММА

Колишній суперник Усика лоу-кіками нокаутував досвідченого бразильця в октагоні

Руслан Травкін — 1 лютого 2026, 03:03
Кшиштоф Гловацький (ліворуч)
У польському місті Жирардув пройшов вечір боїв від організації Babilon MMA.

У головній події зійшлися колишній чемпіон світу в крузервейті Кшиштоф Гловацький (32-4, 20 КО) і бразилець Клебер Сілва (22-16).

38-річний Сілва підходив до поєдинку із серією в чотири поразки, але повністю домінував у першому раунді над 39-річним Кшиштофом.

У другому суперник Гловацького отримав ушкодження, що значно спростило життя колишньому боксеру.

Під кінець раунду він лоу-кіком відправив Клебера на настил рингу, а далі просто "добив" його.

ММА – Babilon MMA

Кшиштоф Гловацький – Клебер Сілва ТКО 2

Для Кшиштофа це друга перемога за кар'єру в MMA. Спочатку він поступився колишньому кікбоксеру Давиду Касперському, потім здолав француза Джордана Нандора, але згодом програв йому реванш.

У вересні 2016 року Гловацкі одноголосним рішенням суддів програв Олександру Усику. Поляк до того поєдинку підходив із рекордом 26-0. Українець

