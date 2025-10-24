Ексчемпіона Bellator звинуватили у вживанні допінгу

Колишній чемпіон Bellator та чинний боєць UFC Патрік Мікс здав позитивний допінг-тест та міг позбавитись свого титулу.

Про це повідомляє MMA Fighting.

Французька федерація ММА виступила із заявою щодо перегляду результатів поєдинку 2024 року у межах Bellator Champions Series між Міксом та Магомедом Магомедовим.

У FMMAF повідомили, що боєць провалив допінг-тест. Згодом асоціація боксерських комісій уточнила, що Мікс пройшов усі тестування від WADA, а позитивний виявився тест лише від французької федерації – у його організмі знайшли сліди марихуани.

Президент АВС розповів, що надсилав до FMMAF результати тестування від WADA, але його проігнорували та пригрозили забрати перемогу у Мікса, чого так і не сталось.

Зазначимо, що з травня 2025 року французький боєць виступає у UFC, але його кар'єра там розпочалась із двох поразок – від Маріо Батісти та Якубу Виклача.

Раніше повідомлялось, що легендарний ексчемпіон UFC Конор Макгрегор отримав дискваліфікацію за порушення допінгових правил.